Parkwood by Emaar

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Четкие линии фасада апарт-комплекса Parkwood подчеркивают лаконичный дизайн здания. Продуманные до мелочей интерьеры, спроектированные компанией Vida, создают безмятежную и умиротворяющую атмосферу. Здесь вы найдете идеальный баланс между спокойным и активным образом жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах. Панорамные окна открывают потрясающие виды на Hillside Park и наполняют дом естественным светом. - На территории комплекса находятся: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю, многофункциональное помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Выгодное расположение проекта вблизи шоссе Al Khail Road позволяет легко добраться до ключевых локаций города. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.