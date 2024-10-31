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Parkwood by Emaar

500/1, Al Marabea' Street, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 67 м² до 359 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 750 000 AEDот 21 253 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 77
1 750 000 – 1 997 964
25 911
2 спальни
99 – 140
2 610 000 – 3 674 985
26 231
3 спальни
146 – 180
3 790 000 – 4 671 859
25 869
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Четкие линии фасада апарт-комплекса Parkwood подчеркивают лаконичный дизайн здания. Продуманные до мелочей интерьеры, спроектированные компанией Vida, создают безмятежную и умиротворяющую атмосферу. Здесь вы найдете идеальный баланс между спокойным и активным образом жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах. Панорамные окна открывают потрясающие виды на Hillside Park и наполняют дом естественным светом. - На территории комплекса находятся: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю, многофункциональное помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Выгодное расположение проекта вблизи шоссе Al Khail Road позволяет легко добраться до ключевых локаций города. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Локация

На карте
500/1, Al Marabea' Street, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин550 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  2. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
  3. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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