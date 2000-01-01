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ГлавнаяЖилые комплексыOne Residence by Ginco Properties

One Residence by Ginco Properties

5/2, Al Asayel Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Ginco Properties L.L.C
Площадь
от 43 м² до 131 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 340 000 AEDот 28 336 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
43 – 52
1 340 000 – 1 480 000
28 336 – 30 720
1 спальня
69 – 78
1 980 000 – 2 240 000
28 452 – 28 597
2 спальни
95 – 131
2 710 000 – 3 770 000
28 401 – 28 748

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown. Комплекс премиум-класса One Residence является воплощением изысканности и уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой от брендов Smeg и Villeroy&Boch. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, кинотеатр, зона барбекю, общественное пространство для работы и отдыха, дзен-сад. Инфраструктура района Downtown – один из самых оживленных районов Дубая. Здесь гармонично сочетаются небоскребы с классической арабской архитектурой, а деловая жизнь соседствует с развлечениями. Также это территория с развитой инфраструктурой. За 5-10 минут можно добраться до медицинских клиник Housecall, Art of Aesthetic Policlinic, Mediclinic и школ Jumeirah International Nurseries, Eman School, EHG Talent Academy. Преимущества расположения Проект расположен между двумя автомагистралями – Sheikh Zayed Road и Financial Center Road. Основные знаковые места Дубая, такие как Burj Khalifa, Dubai Opera, The Dubai Fountain, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach и Museum of the Future - в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Инфраструктура

На карте
5/2, Al Asayel Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
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