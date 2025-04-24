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ГлавнаяНовостиТоп-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
24.04.2025 7:25

Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду

Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду

Дубай остается одним из самых привлекательных городов мира для вложений средств в недвижимость. Высокий спрос, налоговые льготы и стабильный рост цен делают город идеальным выбором для инвесторов. 

Однако успех часто зависит от локации. Рассказываем, в каком районе Дубая лучше купить квартиру или апартаменты, чтобы получать пассивный доход.  

 

Dubai Marina

Целевая аудитория 

  1. Экспаты, работающие в бизнес-кластерах JLT, Jebel Ali, Media City.  
  2. Туристы, предпочитающие краткосрочную аренду из-за близости к пляжам и достопримечательностям.
  3. Студенты университетов в соседних районах.

 

Плюсы

  • Значительный интерес к недвижимости. Локация популярна среди иностранных специалистов и туристов благодаря близости к морю, ресторанам и активной вечерней жизни.
  • Развитая инфраструктура: станция метро DMCC, пешеходная набережная Marina Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, бизнес-центр Marina Plaza, пляжи, школы и медицинские клиники.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Студии и квартиры с одной спальней идеально подойдут для одиночек или пар без детей. Лучше выбирать такую недвижимость с панорамными окнами и видом на море – как правило, она сдается дороже. 

Апартаменты с двумя и более спальнями популярны для долгосрочной аренды среди семей с детьми. Ищите жилые комплексы с детскими площадками, бассейнами и зонами для игр.  

 

На заметку: квартиры с готовым ремонтом «под ключ» привлекают больше потенциальных клиентов.  


Rove Home Dubai Marina — роскошная жилая башня в районе Dubai Marina с безупречным сервисом и фирменным стилем Rove Hotels. На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка, infinity-бассейн, сауна, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, караоке и др. Дорога до Bluewaters Island займет 10 минут, до Palm Jumeirah — 12 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Стоимость: от 1 500 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027


Downtown Dubai

Целевая аудитория 

  1. Туристы, желающие снимать жилье с видом на Burj Khalifa.
  2. Состоятельные экспаты, работающие в DIFC (Dubai International Financial Centre) или рядом с Dubai Mall.  
  3. Корпоративные клиенты, предпочитающие жить в апартаментах в деловых поездках.  


Плюсы 

  • Чаще всего здесь продается премиум-сегмент в пешей доступности от Burj Khalifa, Dubai Mall и фонтанов. Даже в кризисные периоды спрос в этой локации остается высоким за счет туристов и состоятельных экспатов. 
  • Развитая инфраструктура: станция метро Burj Khalifa/Dubai Mall, комфортные   пешеходные мосты к Dubai Mall и Business Bay, валидация парковки для резидентов в торговых центрах.  
  • Множество развлечений на любой вкус: крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, ледовый каток, океанариум, смотровая площадка At the Top, Dubai Opera. 
  • Близость к Dubai International Financial Centre (DIFC), офисам глобальных компаний, таких как Google, Microsoft и т.д.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Студии и квартиры с одной спальней отлично подойдут для туристов и бизнес-путешественников. Денежную ставку можно повысить за вид на достопримечательности. 

Апартаменты с большим количеством спален и пентхаусы обычно востребованы VIP-арендаторами и семьями в долгосрочной перспективе.  

 

На заметку: популярностью в этом районе могут пользоваться квартиры с террасами или доступом к приватным бассейнам.


One Residence by Ginco Properties — жилой комплекс премиум-класса в Downtown. Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой и техникой Smeg. В распоряжении резидентов будут: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, бассейны, кинотеатр, зона барбекю, дзен-сад и др. Основные знаковые места Дубая, как Burj Khalifa, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach — в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Стоимость: от 1 520 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027


Jumeirah Village Circle, JVC

JVC — один из самых быстрорастущих семейных районов Дубая с доступными ценами и развивающейся инфраструктурой. Это идеальный выбор для инвесторов, которые хотят найти баланс между стабильной доходностью и умеренным бюджетом.  

 

Целевая аудитория

  1. Семьи с детьми. 
  2. Молодые профессионалы, работающие в соседних бизнес-кластерах (Dubai Silicon Oasis, Al Barsha).  
  3. Экспаты с ограниченным бюджетом, ищущие тихий район.  

 

Плюсы

  • Ценовая доступность.
  • Стабильный интерес к «долгосроку».
  • Наличие зеленых зон: парков, детских площадок, велодорожек.  
  • JVC по-прежнему активно застраивается, поэтому инфраструктура с каждым годом улучшается. Удобный выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, школы, клиники и торговые центры поблизости. 

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Студии и однокомнатные квартиры лучше выбирать с балконом и видом на парк – они сдаются гораздо быстрее. Двухкомнатное жилье популярно среди семей. 

 

На заметку: ищите комплексы, близкие к паркам и школам, с бассейном и детской зоной. Кстати, здесь популярна отделка white-box: она позволяет арендаторам адаптировать пространство под себя.  


LUME Residence by S&S — современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и встроенной техникой. Резиденты могут воспользоваться тренажерным залом, кортом для падел-тенниса, бассейном, террасой для барбекю и др. До популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina дорога займет 18-20 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Стоимость: от 693 777 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027


Business Bay

Целевая аудитория

  1. Офисные сотрудники, работающие в бизнес-башнях (DIFC, Dubai World Trade Centre). 
  2. Экспаты среднего и высокого уровня доходов, предпочитающие современное жилье без переплат за «премиум».  
  3. Туристы, которых привлекает близость к достопримечательностям Дубая.  

 

Плюсы 

  • Business Bay — «младший брат» района Downtown. Здесь можно купить апартаменты дешевле, но сдать их почти по тем же ставкам. 
  • Инфраструктура, идеально подходящая для бизнеса и жизни: станция метро Business Bay, удобный доступ к шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В ближайшей доступности офисные башни The Binary, Cayan Business Center. 
  • Доступная набережная с множеством ресторанов и пешеходными зонами.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

В данной локации оптимальным вариантом будет покупка студии или однокомнатной квартиры. Обычно такое жилье востребовано молодыми парами или экспатами, приехавшими работать в Дубай. 

 

На заметку: выбирайте жилье с видом на канал или город — это может увеличить доход.  


Royal Regency Suites by Al Seeb — элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. В апартаментах в стиле Hi-Tech чистовая отделка, брендовая сантехника, встроенные системы хранения. Для резидентов создан широкий спектр удобств на любой вкус:  фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. За 10-15 минут можно доехать до главных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут.

Стоимость: от 1 468 144 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027


Dubai Hills Estate

Целевая аудитория

  1. Семьи с детьми (много школ, парков и безопасных зон).  
  2. Топ-менеджеры и экспаты, работающие в Dubai Marina, DIFC или аэропорту Al Maktoum.  
  3. Любители активного образа жизни, снимающие виллы у поля Dubai Hills Golf Club.  

 

Плюсы

  • Элитная недвижимость: апартаменты с видом на гольф-поля.  
  • Спрос на долгосрочную аренду.
  • Развитая инфраструктура: удобный выезд на шоссе Al Khail Road и Umm Suqeim Road, станция метро Dubai Internet City в 15 минутах на машине.  Развлечения на любой вкус и бюджет: торговый центр Dubai Hills Mall, 18-луночное гольф-поле с видом на Burj Khalifa, парк Dubai Hills Park с зонами для пикников и спорта. 

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Самым высоким спросом среди семей пользуются 2-3 комнатные апартаменты и таунхаусы. Средний срок — 2–5 лет.  Также потенциальные клиенты в этом районе готовы платить за более премиальный подход.

 

На заметку: если есть возможность, то выбирайте виллу с видом на парк или гольф-поле.  


Parkwood by Emaar — элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Светлые современные интерьеры спроектированы компанией Vida. На территории комплекса есть вся необходимая структура: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут.

Стоимость: от 1 720 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2029


Вывод

Дубай предлагает варианты для покупки недвижимости под сдачу в аренду для любого бюджета. Лидерами считаются Dubai Marina и Downtown, а для консервативных инвесторов подойдут JVC и Business Bay. Лучше выбирать районы с развитой инфраструктурой и ограниченным предложением — это минимизирует риски и обеспечит стабильный доход.  


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    Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.

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    Даунтаун Дубай

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