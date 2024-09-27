Описание

Роскошная жилая башня в районе Dubai Marina. В апарт-комплексе Rove Home Dubai Marina создана целая экосистема, которая обеспечит вам высокое качество жизни. Превосходное расположение, широкий спектр различных удобств, фирменный стиль Rove Hotels и безупречный сервис подчеркнут вашу индивидуальность и изысканный вкус. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, балконами, панорамными стеклянными складными дверьми, системой «Умный дом», встроенной техникой и гардеробными. - Застройщик предлагает уникальную возможность объединения двух квартир в одно большое пространство (услуга предоставляется по запросу). - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка на открытом воздухе, infinity-бассейн, сауна, лаунж-зона, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, игровая комната, караоке и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Sheikh Zayed Road, путь до JBR Beach составит 8 минут, до Bluewaters Island – 10 минут, до Palm Jumeirah и Emirates Golf Club – 12 минут, до Burj Khalifa – 18 минут. Торговый центр Dubai Marina Mall находится в 5 минутах пешком от дома. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.