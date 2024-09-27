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Rove Home Dubai Marina

West Avenue, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
IRTH Development LLC
Площадь
от 37 м² до 98 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 317 145 AEDот 28 992 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 – 42
1 317 145 – 1 630 000
35 445 – 38 146
1 спальня
56 – 76
1 896 731 – 2 490 000
32 409 – 33 305
2 спальни
98
2 849 631 – 4 100 000
28 992 – 41 477
Брошюра проекта

Описание

Роскошная жилая башня в районе Dubai Marina. В апарт-комплексе Rove Home Dubai Marina создана целая экосистема, которая обеспечит вам высокое качество жизни. Превосходное расположение, широкий спектр различных удобств, фирменный стиль Rove Hotels и безупречный сервис подчеркнут вашу индивидуальность и изысканный вкус. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, балконами, панорамными стеклянными складными дверьми, системой «Умный дом», встроенной техникой и гардеробными. - Застройщик предлагает уникальную возможность объединения двух квартир в одно большое пространство (услуга предоставляется по запросу). - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка на открытом воздухе, infinity-бассейн, сауна, лаунж-зона, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, игровая комната, караоке и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Sheikh Zayed Road, путь до JBR Beach составит 8 минут, до Bluewaters Island – 10 минут, до Palm Jumeirah и Emirates Golf Club – 12 минут, до Burj Khalifa – 18 минут. Торговый центр Dubai Marina Mall находится в 5 минутах пешком от дома. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
West Avenue, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Море100 м
Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро500 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Крытый бассейн
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Набережная

Новости о проекте

  1. Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором
    Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором08.10.2024
  2. Подробный гид по району Downtown
    Подробный гид по району Downtown27.09.2024
  3. Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование
    Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование11.09.2024
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