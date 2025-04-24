LUME Residence by S&S

Описание

Архитектурное воплощение городской жизни в Jumeirah Village Circle. В жилом комплексе LUME Residence быстрый ритм города гармонично сочетается с домашним уютом. Функциональные и стильные пространства адаптируются к вашему образу жизни и позволяют вам наслаждаться каждым моментом. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена в светлых тонах с терракотовыми, бордовыми и золотыми цветовыми акцентами. Во всех лотах встроенная техника европейских брендов и системы хранения, высокие потолки, подвесные светильники, выполненные на заказ, панорамные окна и балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная площадка, корт для падел-тенниса, бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, клубная комната и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог и выезду на Al Khail Road дорога до торгового центра Dubai Hills Mall займет 10 минут, до района The Palm Jumeirah – 18 минут, до прибрежной локации Dubai Marina – 20 минут. В радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения, медицинские организации и супермаркеты. Поездка до Dubai International Airport составит 30 минут.