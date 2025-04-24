Каталог
LUME Residence by S&S

Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
S&S Developments
Площадь
от 52 м² до 107 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 259 163 $от 3 324 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
52 – 107
259 163 – 357 461
3 324 – 4 952
2 спальни
103
432 070 – 450 586
4 159 – 4 337
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурное воплощение городской жизни в Jumeirah Village Circle. В жилом комплексе LUME Residence быстрый ритм города гармонично сочетается с домашним уютом. Функциональные и стильные пространства адаптируются к вашему образу жизни и позволяют вам наслаждаться каждым моментом. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена в светлых тонах с терракотовыми, бордовыми и золотыми цветовыми акцентами. Во всех лотах встроенная техника европейских брендов и системы хранения, высокие потолки, подвесные светильники, выполненные на заказ, панорамные окна и балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная площадка, корт для падел-тенниса, бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, клубная комната и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог и выезду на Al Khail Road дорога до торгового центра Dubai Hills Mall займет 10 минут, до района The Palm Jumeirah – 18 минут, до прибрежной локации Dubai Marina – 20 минут. В радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения, медицинские организации и супермаркеты. Поездка до Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа650 м
Магазин500 м
Медицинский центр100 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

