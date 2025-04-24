One Residence by Ginco Properties

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown. Комплекс премиум-класса One Residence является воплощением изысканности и уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой от брендов Smeg и Villeroy&Boch. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, кинотеатр, зона барбекю, общественное пространство для работы и отдыха, дзен-сад. Инфраструктура района Downtown – один из самых оживленных районов Дубая. Здесь гармонично сочетаются небоскребы с классической арабской архитектурой, а деловая жизнь соседствует с развлечениями. Также это территория с развитой инфраструктурой. За 5-10 минут можно добраться до медицинских клиник Housecall, Art of Aesthetic Policlinic, Mediclinic и школ Jumeirah International Nurseries, Eman School, EHG Talent Academy. Преимущества расположения Проект расположен между двумя автомагистралями – Sheikh Zayed Road и Financial Center Road. Основные знаковые места Дубая, такие как Burj Khalifa, Dubai Opera, The Dubai Fountain, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach и Museum of the Future - в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.