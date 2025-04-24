Каталог
One Residence by Ginco Properties

5/2, Al Asayel Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Ginco Properties
Площадь
от 43 м² до 226 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 415 248 $от 7 893 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43
415 248 – 449 285
9 530 – 10 290
2 спальни
97 – 131
912 185 – 1 034 717
7 893 – 9 325
3 спальни
192
2 510 278
13 035
4 спальни
226
3 245 064
14 351

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown. Комплекс премиум-класса One Residence является воплощением изысканности и уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Идеальное место для тех, кто ценит комфорт в современном виде. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой от брендов Smeg и Villeroy&Boch. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, кинотеатр, зона барбекю, общественное пространство для работы и отдыха, дзен-сад. Инфраструктура района Downtown – один из самых оживленных районов Дубая. Здесь гармонично сочетаются небоскребы с классической арабской архитектурой, а деловая жизнь соседствует с развлечениями. Также это территория с развитой инфраструктурой. За 5-10 минут можно добраться до медицинских клиник Housecall, Art of Aesthetic Policlinic, Mediclinic и школ Jumeirah International Nurseries, Eman School, EHG Talent Academy. Преимущества расположения Проект расположен между двумя автомагистралями – Sheikh Zayed Road и Financial Center Road. Основные знаковые места Дубая, такие как Burj Khalifa, Dubai Opera, The Dubai Fountain, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach и Museum of the Future - в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

