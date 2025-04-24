Silva by Emaar

Описание

Инновационная концепция прибрежной жизни в сердце Дубая. Жилой комплекс Silva расположен в Dubai Creek Harbour и предлагает роскошные резиденции с 1-3 спальнями и таунхаусы. Он идеально подходит тем, кто ценит баланс между городской динамикой и спокойствием. Ключевые особенности — Просторные лоты с частными балконами и панорамными террасами, откуда открываются виды на Dubai Creek и горизонт мегаполиса. Интерьеры выполнены в кремово-песочной гамме с акцентами кипарисово-зеленого оттенка. В оформлении использованы гладкий камень и графичные декоративные элементы, которые создают атмосферу уюта и визуальной чистоты. — Инфраструктура включает беговые дорожки, бассейн, спортивные площадки, настольный теннис, бадминтон, скалодром, детскую площадку, ресторан и зоны для барбекю. — На территории сообщества резидентам будут доступны парк Green Gate с ландшафтными садами, футбольное поле, центральная площадь, прогулочные аллеи, магазины и скейт-площадка. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся комьюнити Dubai Creek Harbour с прямым доступом к основным транспортным артериям. Планируемая линия метро Blue Line обеспечит удобное сообщение с ключевыми районами. Путь до заповедника Ras Al Khor и смотровой палубы Creek Harbour Public займет 5 минут. Дорога до торгового центра Dubai Mall, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и башни Burj Khalifa составит 10-15 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.