Silva by Emaar

North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 170 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 495 575 $от 5 595 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
495 575
7 065
2 спальни
130 – 153
814 159 – 857 726
5 595 – 6 246
3 спальни
170
1 056 501 – 1 105 514
6 201 – 6 488
Описание

Инновационная концепция прибрежной жизни в сердце Дубая. Жилой комплекс Silva расположен в Dubai Creek Harbour и предлагает роскошные резиденции с 1-3 спальнями и таунхаусы. Он идеально подходит тем, кто ценит баланс между городской динамикой и спокойствием. Ключевые особенности — Просторные лоты с частными балконами и панорамными террасами, откуда открываются виды на Dubai Creek и горизонт мегаполиса. Интерьеры выполнены в кремово-песочной гамме с акцентами кипарисово-зеленого оттенка. В оформлении использованы гладкий камень и графичные декоративные элементы, которые создают атмосферу уюта и визуальной чистоты. — Инфраструктура включает беговые дорожки, бассейн, спортивные площадки, настольный теннис, бадминтон, скалодром, детскую площадку, ресторан и зоны для барбекю. — На территории сообщества резидентам будут доступны парк Green Gate с ландшафтными садами, футбольное поле, центральная площадь, прогулочные аллеи, магазины и скейт-площадка. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся комьюнити Dubai Creek Harbour с прямым доступом к основным транспортным артериям. Планируемая линия метро Blue Line обеспечит удобное сообщение с ключевыми районами. Путь до заповедника Ras Al Khor и смотровой палубы Creek Harbour Public займет 5 минут. Дорога до торгового центра Dubai Mall, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и башни Burj Khalifa составит 10-15 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.

Локация

На карте
North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Магазин1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

