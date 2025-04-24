SERA by Emaar

Описание

Проект SERA от Emaar Properties в престижном прибрежном районе Rashid Yachts & Marina отличается просторными планировками и особой атмосферой проживания у воды. Современная архитектура комплекса сочетается с комфортной инфраструктурой, обеспечивая качественные условия для жизни. Ключевые особенности – Апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 70 до 173 м², продуманные планировки с акцентом на простор и виды на марину и зеленые зоны. – Курортная инфраструктура: бассейны, фитнес-центр, площадки для йоги, амфитеатр под открытым небом, падел- и баскетбольные корты, детские площадки и прогулочные набережные. – Современная архитектура и отделка в мягких песочных оттенках; панорамное остекление и акценты цвета шампань создают стильное и сбалансированное жилое пространство. – Проект реализован девелопером Emaar Properties с мировым опытом и масштабным портфелем. Преимущества расположения: SERA расположен в престижном прибрежном районе Rashid Yachts & Marina. Дорога до Al Shindagha Heritage District займет 18 минут, до Downtown Dubai и Dubai Marina – 20–30 минут. До Dubai International Airport – около 25 минут.