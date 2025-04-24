Cedar at Creek Beach

Описание

Современный проект в самом сердце Dubai Creek Harbour с выходом на набережную Creek Beach. Просыпайтесь с видами на голубое небо, живописные пейзажи и ландшафтный парк. В комплексе представлено 272 апартамента с 1-3 спальнями. Просторные балконы и террасы наполнены большим количеством естественного света. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: городские площади, бассейн, фитнес-центр, зона барбекю, пространства для бизнес-встреч и работы, пышная лужайка и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до больницы Nadd Al Hammar Health Center, торгового центра Dubai Festival City Mall, супермаркета Geant Express, кафе Caffe Divino Dubai Creek Harbour и Aqaya Dubai, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 7 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гардеробные, гостиная, столовая, прачечная. В апартаментах с 3 спальнями дополнительная комната для прислуги с ванной. Установлены встроенные шкафы. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.