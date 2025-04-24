Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовCedar at Creek Beach

Cedar at Creek Beach

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 157 м² до 157 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 1 186 899 $от 7 555 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
157
1 186 899 – 1 196 157
7 555 – 7 612

Описание

Современный проект в самом сердце Dubai Creek Harbour с выходом на набережную Creek Beach. Просыпайтесь с видами на голубое небо, живописные пейзажи и ландшафтный парк. В комплексе представлено 272 апартамента с 1-3 спальнями. Просторные балконы и террасы наполнены большим количеством естественного света. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: городские площади, бассейн, фитнес-центр, зона барбекю, пространства для бизнес-встреч и работы, пышная лужайка и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до больницы Nadd Al Hammar Health Center, торгового центра Dubai Festival City Mall, супермаркета Geant Express, кафе Caffe Divino Dubai Creek Harbour и Aqaya Dubai, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 7 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гардеробные, гостиная, столовая, прачечная. В апартаментах с 3 спальнями дополнительная комната для прислуги с ванной. Установлены встроенные шкафы. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа6 км
Магазин2 км
Медицинский центр4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 2
Каталог