Baystar by Vida by Emaar

Описание

Морская жемчужина на побережье Персидского залива. В проекте Baystar by Vida современная эстетика гармонично сочетается с приморской атмосферой. Клубный дом предлагает апартаменты от 1 до 4 спален для тех, кто ценит комфорт и курортный стиль жизни. Ключевые особенности — В интерьере использованы натуральное светлое дерево, бронзовые детали и текстурные панели. Палитра терракотовых, кремовых и землистых оттенков подчеркивает изысканный дизайн. Все лоты оснащены панорамными окнами и террасами. — Фирменные удобства включают крытый и открытый тренажерные залы, студию йоги, infinity-бассейн, детскую игровую площадку, ландшафтные сады, зону барбекю и торговые бутики. — Инфраструктура комьюнити: Marina Promenade с магазинами и ресторанами, яхт-клуб мирового класса, уникальные павильоны и пятизвездочные отели. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в престижном сообществе Rashid Yachts & Marina, откуда легко добраться до основных магистралей Sheikh Rashid Road и Al Mina Road. Путь до Dubai Frame займет 12 минут, до исторического района Al Shindagha Heritage и Burj Khalifa — 19 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 30 минут. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на транспорте.