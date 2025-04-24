Каталог
Baystar by Vida by Emaar

Baystar by Vida by Emaar

44/2, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 67 м² до 274 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 574 540 $от 8 102 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
67 – 73
574 540 – 607 216
8 232 – 8 495
2 спальни
117 – 178
1 317 903 – 1 445 881
8 102 – 11 214
3 спальни
157 – 158
1 489 448 – 1 903 335
9 431 – 12 023
4 спальни
269 – 274
3 098 706 – 3 142 273
11 466 – 11 502
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Морская жемчужина на побережье Персидского залива. В проекте Baystar by Vida современная эстетика гармонично сочетается с приморской атмосферой. Клубный дом предлагает апартаменты от 1 до 4 спален для тех, кто ценит комфорт и курортный стиль жизни. Ключевые особенности — В интерьере использованы натуральное светлое дерево, бронзовые детали и текстурные панели. Палитра терракотовых, кремовых и землистых оттенков подчеркивает изысканный дизайн. Все лоты оснащены панорамными окнами и террасами. — Фирменные удобства включают крытый и открытый тренажерные залы, студию йоги, infinity-бассейн, детскую игровую площадку, ландшафтные сады, зону барбекю и торговые бутики. — Инфраструктура комьюнити: Marina Promenade с магазинами и ресторанами, яхт-клуб мирового класса, уникальные павильоны и пятизвездочные отели. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в престижном сообществе Rashid Yachts & Marina, откуда легко добраться до основных магистралей Sheikh Rashid Road и Al Mina Road. Путь до Dubai Frame займет 12 минут, до исторического района Al Shindagha Heritage и Burj Khalifa — 19 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 30 минут. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на транспорте.

Локация

На карте
44/2, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Школа3 км
Магазин3 км
Метро3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Каталог