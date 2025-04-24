Albero by Emaar

Описание

Симфония городской энергии и гармонии форм. Albero — жилой комплекс, предлагающий элегантное сочетание динамики мегаполиса и природного спокойствия, создавая идеальный баланс для тех, кто ценит комфорт и современный дизайн в самом сердце престижного района Dubai Creek Harbour. Ключевые особенности — Просторные резиденции с интерьерами в стиле модерн: апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также таунхаусы с панорамным остеклением, выполненные в теплой цветовой гамме. Кухни оборудованы техникой премиум-класса. Высокие потолки, открытые балконы и ванные комнаты с концептуальной отделкой создают атмосферу утонченной роскоши. — Инфраструктура для активного отдыха: infinity-бассейн, зоны для барбекю и пикников, детская площадка, тренажёрный зал и открытые пространства для йоги. — Зелёный оазис: расположение в районе Green Gate с большим парком и развитым эко-комьюнити. Преимущества расположения Проект Albero расположен в Dubai Creek Harbour, всего в нескольких минутах от Хор-Дубая — это уникальная возможность сочетать близость к социальным удобствам с преимуществами жизни у воды. До центра Дубая, Burj Khalifa и Dubai Mall — 15 минут, до Palm Jumeirah и Dubai Marina — около 30 минут. Поездка до DIFC и World Trade Centre займет порядка 20 минут. После завершения строительства метро и перехода в Business Bay дорога до ключевых локаций станет еще короче. Dubai International Airport находится всего в 20 пути.