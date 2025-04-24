Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAlbero by Emaar

Albero by Emaar

Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 387 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 492 852 $от 4 925 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
492 852
7 008
2 спальни
133 – 135
876 787 – 895 847
6 577 – 6 628
3 спальни
171 – 387
1 135 466 – 1 906 058
4 925 – 6 614
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония городской энергии и гармонии форм. Albero — жилой комплекс, предлагающий элегантное сочетание динамики мегаполиса и природного спокойствия, создавая идеальный баланс для тех, кто ценит комфорт и современный дизайн в самом сердце престижного района Dubai Creek Harbour. Ключевые особенности — Просторные резиденции с интерьерами в стиле модерн: апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также таунхаусы с панорамным остеклением, выполненные в теплой цветовой гамме. Кухни оборудованы техникой премиум-класса. Высокие потолки, открытые балконы и ванные комнаты с концептуальной отделкой создают атмосферу утонченной роскоши. — Инфраструктура для активного отдыха: infinity-бассейн, зоны для барбекю и пикников, детская площадка, тренажёрный зал и открытые пространства для йоги. — Зелёный оазис: расположение в районе Green Gate с большим парком и развитым эко-комьюнити. Преимущества расположения Проект Albero расположен в Dubai Creek Harbour, всего в нескольких минутах от Хор-Дубая — это уникальная возможность сочетать близость к социальным удобствам с преимуществами жизни у воды. До центра Дубая, Burj Khalifa и Dubai Mall — 15 минут, до Palm Jumeirah и Dubai Marina — около 30 минут. Поездка до DIFC и World Trade Centre займет порядка 20 минут. После завершения строительства метро и перехода в Business Bay дорога до ключевых локаций станет еще короче. Dubai International Airport находится всего в 20 пути.

Локация

На карте
Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Море2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 2
Каталог