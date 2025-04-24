Каталог
Seapoint

Seapoint

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 128 м² до 128 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 372 362 $от 10 682 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
80%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
128
1 372 362 – 1 396 868
10 682 – 10 872

Описание

Современный проект на первой береговой линии в популярном районе Emaar Beachfront. Наслаждайтесь курортным образом жизни, а также откройте для себя потрясающие виды на колесо обозрения Ain Dubai и рукотворный остров Palm Jumeirah. В комплексе представлено 305 апартаментов с 1-3 спальнями, полуэтажей и пентхаусов с 5-6 спальнями. Все лоты с просторными балконами и качественной отделкой без мебели. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната, демонстрационная кухня и тренажерный зал. Жителям доступен роскошный образ жизни: 40-метровый бассейн, сад на крыше, частный пляж, детский бассейн, игровая зона, места общего пользования, зоны барбекю, крытый паркинг. В 5-10 минутах ходьбы находятся рестораны Dhow Star Floating Restaurant, Al Wasl Dhow и Bar Du Port Dubai, яхт-клуб Serenity и IR Yachts Charter and Services. Чуть дальше расположены супермаркеты Carrefour Market и Fine Mart Marina, аптека Life Pharmacy 73, парашютный центр Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 25 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 20 минутах от комплекса. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гостиные, кухни открытого типа, спальни со встроенными шкафами и ванными комнатами, прачечные. Некоторые лоты с комнатой для персонала, гостевым санузлом, гардеробной в главной спальне. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

Локация

На карте
Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море10 м
Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Каталог