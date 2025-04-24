Описание

Современный проект на первой береговой линии в популярном районе Emaar Beachfront. Наслаждайтесь курортным образом жизни, а также откройте для себя потрясающие виды на колесо обозрения Ain Dubai и рукотворный остров Palm Jumeirah. В комплексе представлено 305 апартаментов с 1-3 спальнями, полуэтажей и пентхаусов с 5-6 спальнями. Все лоты с просторными балконами и качественной отделкой без мебели. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната, демонстрационная кухня и тренажерный зал. Жителям доступен роскошный образ жизни: 40-метровый бассейн, сад на крыше, частный пляж, детский бассейн, игровая зона, места общего пользования, зоны барбекю, крытый паркинг. В 5-10 минутах ходьбы находятся рестораны Dhow Star Floating Restaurant, Al Wasl Dhow и Bar Du Port Dubai, яхт-клуб Serenity и IR Yachts Charter and Services. Чуть дальше расположены супермаркеты Carrefour Market и Fine Mart Marina, аптека Life Pharmacy 73, парашютный центр Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 25 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 20 минутах от комплекса. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гостиные, кухни открытого типа, спальни со встроенными шкафами и ванными комнатами, прачечные. Некоторые лоты с комнатой для персонала, гостевым санузлом, гардеробной в главной спальне. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.