Vida Residences at Hillside Park by Emaar

Vida Residences at Hillside Park by Emaar

Prive Residence, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 498 298 $от 6 443 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 78
498 298 – 560 926
7 085 – 7 146
2 спальни
109 – 143
737 917 – 923 077
6 443 – 6 754
3 спальни
147 – 185
1 108 237 – 1 241 661
6 679 – 7 536
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс с видом на Dubai Hills Park. Vida Residences at Hillside Park — брендовые резиденции с 1–3 спальнями в престижном районе, где современная архитектура гармонично сочетается с природным ландшафтом. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в сдержанной нейтральной палитре с акцентом на теплые бежевые и серые оттенки. Матовые поверхности дополнены текстурами натурального камня и дерева. Белый мрамор с тонкими прожилками, древесный шпон цвета мокко, кожаные вставки и графитовые акценты создают атмосферу изысканности и утонченности. — Инфраструктура для резидентов включает: тренажерные залы, универсальный корт, бассейн, лаунж, амфитеатр, открытый кинотеатр, зону для барбекю и места для пикников. — Объекты для активного отдыха: веревочный парк, трек для самокатов, мини-гольф и детские игровые площадки. Преимущества расположения Проект расположен в районе Dubai Hills Estate с удобным доступом к главным магистралям, что обеспечивает быстрое сообщение с ключевыми локациями города. Дорога до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 15 минут, до Dubai Marina и Miracle Garden — 20 минут, до Palm Jumeirah — 30 минут. Время в пути до Dubai International Airport — около 25 минут.

Локация

На карте
Prive Residence, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  Зона отдыха

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

