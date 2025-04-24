Vida Residences at Hillside Park by Emaar

Описание

Элегантный жилой комплекс с видом на Dubai Hills Park. Vida Residences at Hillside Park — брендовые резиденции с 1–3 спальнями в престижном районе, где современная архитектура гармонично сочетается с природным ландшафтом. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в сдержанной нейтральной палитре с акцентом на теплые бежевые и серые оттенки. Матовые поверхности дополнены текстурами натурального камня и дерева. Белый мрамор с тонкими прожилками, древесный шпон цвета мокко, кожаные вставки и графитовые акценты создают атмосферу изысканности и утонченности. — Инфраструктура для резидентов включает: тренажерные залы, универсальный корт, бассейн, лаунж, амфитеатр, открытый кинотеатр, зону для барбекю и места для пикников. — Объекты для активного отдыха: веревочный парк, трек для самокатов, мини-гольф и детские игровые площадки. Преимущества расположения Проект расположен в районе Dubai Hills Estate с удобным доступом к главным магистралям, что обеспечивает быстрое сообщение с ключевыми локациями города. Дорога до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 15 минут, до Dubai Marina и Miracle Garden — 20 минут, до Palm Jumeirah — 30 минут. Время в пути до Dubai International Airport — около 25 минут.