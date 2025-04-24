Altan by Emaar

Описание

Остров спокойствия в океане городской энергии. Жилая башня Altan возвышается на 57 этажей в престижном районе Dubai Creek Harbour, представляя неповторимое сочетание роскоши и природной гармонии. Резиденции с видом на водную гладь создают уникальную атмосферу комфорта для ценителей изысканной жизни. Ключевые особенности — Апартаменты и таунхаусы оформлены в стиле модерн с использованием бежевых и песочных оттенков, дополненных изящными золотыми акцентами. Интерьеры оборудованы местами для хранения, сантехникой и встроенной кухней. — Премиальная инфраструктура комплекса включает тренажёрные залы, спортивную площадку, лобби для гостей, бассейны для взрослых и детей, зону для йоги на свежем воздухе, благоустроенную беговую дорожку, коворкинг и столы для настольного тенниса. — В шаговой доступности комьюнити с уникальной атмосферой, прогулочными аллеями, оживленными набережными, эксклюзивным торговым променадом и живописными видами на заповедник Ras Al Khor. Тенистые дорожки, сады и семейные парки создают идеальную среду для семейного отдыха в окружении природы. Преимущества расположения Комплекс расположен в самом сердце района Dubai Creek Harbour с прямым доступом к зеленым зонам. Резиденты могут воспользоваться удобным выездом на ключевые магистрали города, которые обеспечивают быстрый доступ к ключевым локациям. Путь до Downtown Dubai займет всего 10 минут, до Museum of The Future можно добраться за 15 минут. Дорога до Dubai Marina и Palm Jumeirah продлится около 30 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 15 минутах.