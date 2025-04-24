Каталог
Altan by Emaar

Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 387 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 492 852 $от 4 925 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
492 852
7 008
2 спальни
133
884 955 – 969 367
6 638 – 7 261
3 спальни
171 – 387
1 138 189 – 1 906 058
4 925 – 6 630
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Остров спокойствия в океане городской энергии. Жилая башня Altan возвышается на 57 этажей в престижном районе Dubai Creek Harbour, представляя неповторимое сочетание роскоши и природной гармонии. Резиденции с видом на водную гладь создают уникальную атмосферу комфорта для ценителей изысканной жизни. Ключевые особенности — Апартаменты и таунхаусы оформлены в стиле модерн с использованием бежевых и песочных оттенков, дополненных изящными золотыми акцентами. Интерьеры оборудованы местами для хранения, сантехникой и встроенной кухней. — Премиальная инфраструктура комплекса включает тренажёрные залы, спортивную площадку, лобби для гостей, бассейны для взрослых и детей, зону для йоги на свежем воздухе, благоустроенную беговую дорожку, коворкинг и столы для настольного тенниса. — В шаговой доступности комьюнити с уникальной атмосферой, прогулочными аллеями, оживленными набережными, эксклюзивным торговым променадом и живописными видами на заповедник Ras Al Khor. Тенистые дорожки, сады и семейные парки создают идеальную среду для семейного отдыха в окружении природы. Преимущества расположения Комплекс расположен в самом сердце района Dubai Creek Harbour с прямым доступом к зеленым зонам. Резиденты могут воспользоваться удобным выездом на ключевые магистрали города, которые обеспечивают быстрый доступ к ключевым локациям. Путь до Downtown Dubai займет всего 10 минут, до Museum of The Future можно добраться за 15 минут. Дорога до Dubai Marina и Palm Jumeirah продлится около 30 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 15 минутах.

Локация

На карте
Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Море2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

