Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBayview by Address Resorts

Bayview by Address Resorts

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 1
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 128 м² до 128 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 529 173 $от 11 902 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
80%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
128
1 529 173 – 1 540 064
11 902 – 11 987

Описание

Современные небоскребы на берегу моря с прямым доступом к частному пляжу протяженностью 2 км. Это место, где очарование жизни сочетается с роскошью и городским стилем. Погрузитесь в мир безупречного дизайна, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы. В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы с 4-6 спальнями. Во всех лотах предусмотрены балкон, прачечная и встроенные шкафы. С террас пентхаусов открываются панорамные виды на Palm Jumeirah, Ain Dubai и Арабский залив. Жители пентхаусов с 6 спальнями получат доступ к персональным удобствам, включая бассейн, столовую и места для отдыха под открытым небом. На уровне подиума находятся объекты инфраструктуры: infinity-бассейн, мокрая палуба, тенистая терраса у бассейна, шезлонги, детский бассейн и игровая площадка, площадки общего пользования, зоны барбекю, бутики и кафе, ландшафтный сад и ухоженный газон. Стильные лифты, первоклассная система безопасности, ограниченный доступ на территорию, молитвенная комната и паркинг гарантируют конфиденциальность для резидентов комплекса. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Wasl Dhow, 101 Dining Lounge and Marina и Bar Du Port Dubai, аптек Binsina Pharmacy и Al Manara Pharmacy - Al Sufouh Road, яхт-клуба Blue Wake Dubai, магазина Carrefour Market Marina Crown. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект создает спокойную и расслабленную атмосферу, позволяя наслаждаться прибрежным отдыхом. Современные фасады напоминают водную гладь, которая расположена вблизи Персидского залива. Здание выделяется на фоне застройки нейтральной цветовой палитрой и простыми прямоугольными формами. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, а до Al Maktoum International Airport — 34 минуты. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море10 м
Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро3 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 2
Каталог