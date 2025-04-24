Bayview by Address Resorts

Описание

Современные небоскребы на берегу моря с прямым доступом к частному пляжу протяженностью 2 км. Это место, где очарование жизни сочетается с роскошью и городским стилем. Погрузитесь в мир безупречного дизайна, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы. В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы с 4-6 спальнями. Во всех лотах предусмотрены балкон, прачечная и встроенные шкафы. С террас пентхаусов открываются панорамные виды на Palm Jumeirah, Ain Dubai и Арабский залив. Жители пентхаусов с 6 спальнями получат доступ к персональным удобствам, включая бассейн, столовую и места для отдыха под открытым небом. На уровне подиума находятся объекты инфраструктуры: infinity-бассейн, мокрая палуба, тенистая терраса у бассейна, шезлонги, детский бассейн и игровая площадка, площадки общего пользования, зоны барбекю, бутики и кафе, ландшафтный сад и ухоженный газон. Стильные лифты, первоклассная система безопасности, ограниченный доступ на территорию, молитвенная комната и паркинг гарантируют конфиденциальность для резидентов комплекса. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Wasl Dhow, 101 Dining Lounge and Marina и Bar Du Port Dubai, аптек Binsina Pharmacy и Al Manara Pharmacy - Al Sufouh Road, яхт-клуба Blue Wake Dubai, магазина Carrefour Market Marina Crown. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект создает спокойную и расслабленную атмосферу, позволяя наслаждаться прибрежным отдыхом. Современные фасады напоминают водную гладь, которая расположена вблизи Персидского залива. Здание выделяется на фоне застройки нейтральной цветовой палитрой и простыми прямоугольными формами. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, а до Al Maktoum International Airport — 34 минуты. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.