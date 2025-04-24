Rosehill by Emaar

Описание

Воплощение элегантности в престижном районе Dubai Hills Estate. Проект Rosehill предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями в окружении гольф-полей и зеленых парков. Это идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между уединением и динамичной городской жизнью. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлой природной палитре с преобладанием молочных, песочных и древесных оттенков. Пространство наполняется светом благодаря панорамным окнам, а акценты создаются с помощью геометрических узоров и деталей цвета корицы. — Разнообразная инфраструктура для активного отдыха и релаксации: бассейны для детей и взрослых с палубой, водные игровые аттракционы, тренажерный зал на открытом воздухе, студия йоги, сад, паддл-теннис, баскетбольная площадка и стол для пинг-понга. — В шаговой доступности гольф-поля и живописные прогулочные зоны. Преимущества расположения: Комплекс расположен в районе Dubai Hills Estate с прямым доступом к автомагистрали Al Khail Road. В радиусе 5-10 минут находятся Dubai Hills Mall, Dubai Hills Park и гольф-клуб Dubai Hills Championship. Путь до Downtown Dubai, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 15-17 минут. Поездка до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут, до Al Maktoum International Airport — 25 минут.