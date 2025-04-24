Каталог
Rosehill by Emaar

79, Parkways, Dubai Hills Estate, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 75 м² до 192 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 457 696 $от 6 097 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75 – 76
457 696 – 478 390
6 097 – 6 264
2 спальни
110 – 141
735 708 – 917 873
6 500 – 6 672
3 спальни
162 – 192
1 068 996 – 1 181 725
6 139 – 6 598
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение элегантности в престижном районе Dubai Hills Estate. Проект Rosehill предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями в окружении гольф-полей и зеленых парков. Это идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между уединением и динамичной городской жизнью. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлой природной палитре с преобладанием молочных, песочных и древесных оттенков. Пространство наполняется светом благодаря панорамным окнам, а акценты создаются с помощью геометрических узоров и деталей цвета корицы. — Разнообразная инфраструктура для активного отдыха и релаксации: бассейны для детей и взрослых с палубой, водные игровые аттракционы, тренажерный зал на открытом воздухе, студия йоги, сад, паддл-теннис, баскетбольная площадка и стол для пинг-понга. — В шаговой доступности гольф-поля и живописные прогулочные зоны. Преимущества расположения: Комплекс расположен в районе Dubai Hills Estate с прямым доступом к автомагистрали Al Khail Road. В радиусе 5-10 минут находятся Dubai Hills Mall, Dubai Hills Park и гольф-клуб Dubai Hills Championship. Путь до Downtown Dubai, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 15-17 минут. Поездка до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут, до Al Maktoum International Airport — 25 минут.

Локация

На карте
79, Parkways, Dubai Hills Estate, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Каталог