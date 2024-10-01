Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыCove Edition 6 by Imtiaz

Cove Edition 6 by Imtiaz

Tulip Oasis 7, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 37 м² до 121 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 183 772 $от 3 335 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
15%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиОткрытая парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
183 772
4 933
1 спальня
67
274 406
4 052
2 спальни
121
403 999
3 335
Брошюра проекта

Описание

Оазис комфорта в динамичном районе Dubailand. Жилой комплекс Cove Edition 6 создан для тех, кто стремится к изысканному образу жизни. Студии и апартаменты в современном стиле сочетают качество и роскошь в самом сердце города. Ключевые особенности — Полностью меблированные резиденции с премиальной отделкой и встроенной техникой от известных брендов Virra, Alexa и TEKA. В каждом лоте предусмотрена система «Умный дом» для максимального удобства. — Интерьеры оформлены в природной палитре с преобладанием бежево-песочных и древесных оттенков. Стены декорированы вертикальными панелями под светлый дуб. Акценты оливково-зеленого и бронзово-коричневого цвета гармонично вписаны в общий дизайн. — Инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше с панорамными видами, тренажерный зал, детскую игровую комнату, клубный дом, открытый кафетерий с площадкой для барбекю, зоны отдыха и пространства для встреч. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити с отличной транспортной доступностью к основным магистралям. Путь до Global Village и IMG Worlds of Adventure, Silicon Oasis и Academic City займет всего 5-12 минут. Поездка до знаковых достопримечательностей — Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — составит около 20 минут, а до Dubai Marina и Palm Jumeirah можно добраться за 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Tulip Oasis 7, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта