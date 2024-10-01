Cove Edition 6 by Imtiaz

Описание

Оазис комфорта в динамичном районе Dubailand. Жилой комплекс Cove Edition 6 создан для тех, кто стремится к изысканному образу жизни. Студии и апартаменты в современном стиле сочетают качество и роскошь в самом сердце города. Ключевые особенности — Полностью меблированные резиденции с премиальной отделкой и встроенной техникой от известных брендов Virra, Alexa и TEKA. В каждом лоте предусмотрена система «Умный дом» для максимального удобства. — Интерьеры оформлены в природной палитре с преобладанием бежево-песочных и древесных оттенков. Стены декорированы вертикальными панелями под светлый дуб. Акценты оливково-зеленого и бронзово-коричневого цвета гармонично вписаны в общий дизайн. — Инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше с панорамными видами, тренажерный зал, детскую игровую комнату, клубный дом, открытый кафетерий с площадкой для барбекю, зоны отдыха и пространства для встреч. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити с отличной транспортной доступностью к основным магистралям. Путь до Global Village и IMG Worlds of Adventure, Silicon Oasis и Academic City займет всего 5-12 минут. Поездка до знаковых достопримечательностей — Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — составит около 20 минут, а до Dubai Marina и Palm Jumeirah можно добраться за 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах на транспорте.