Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиPost-handover в Дубае: реальная выгода
Дата: 01.09.2025

Post-handover в Дубае: реальная выгода

Post-handover в Дубае: реальная выгода

Рассматриваете покупку апартаментов в новостройке Дубая или другом эмирате? Ключевой момент, который стоит изучить в первую очередь, — план платежей. Стандартная схема включает предоплату, взносы на этапе строительства и финальный перевод при получении ключей. Однако иногда можно встретить более привлекательный вариант.


Что такое post-handover? 


Это период, который начинается сразу после официальной передачи объекта недвижимости от застройщика к покупателю и оформления права собственности. 


Другими словами, post-handover – это, по сути, беспроцентная рассрочка, которая активируется после получения ключей. Объект становится собственностью, а затем в течение нескольких лет (обычно от 1 до 5) выплачивается остаток стоимости.


Такая возможность оплаты делает недвижимость в ОАЭ особенно привлекательной. 


Samana Hills South 2 — это ЖК с тихой и спокойной атмосферой. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, функциональными планировками и панорамными окнами, есть опции с приватными бассейнами. На территории комплекса: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, бассейны, джакузи, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Динамичный район Dubai Industrial City находится в 20-30 минутах от большинства центральных районов города.


Стоимость: от 163 376 $

Дата ввода в эксплуатацию: 3 квартал 2028

Post-handover: 33% на 33 месяца после передачи ключей


Как это работает?


Схема может варьироваться в зависимости от застройщика и конкретного проекта. Однако общая структура часто выглядит следующим образом: 

  1. Первоначальный взнос, который может составлять 20-30% от стоимости объекта.
  2. Часть оставшейся суммы выплачивается поэтапно в процессе строительства, как в обычных схемах.
  3. После завершения строительства и выполнения всех обязательных платежей на этом этапе покупатель получает ключи от недвижимости (handover).
  4. Оставшаяся часть стоимости объекта выплачивается в рассрочку, как правило, в течение 1-5 лет после получения ключей. Эти платежи могут быть ежемесячными, ежеквартальными или другими, в зависимости от условий договора.


Проект Cove Edition 6 предлагает полностью меблированные апартаменты с премиальной отделкой в современном стиле. Резидентам доступны видовой infinity-бассейн на крыше, тренажерный зал, детская игровая комната, кафетерий, зоны отдыха и др. Локация располагается в популярном районе Dubailand с развитой жилой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением с другими районами Дубая. 

Стоимость: от 200 986 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2027

Post-handover: 30% на 36 месяцев после передачи ключей


Главные преимущества post-handover


  • Собственник может начать жить в своей новой недвижимости или сдавать ее в аренду сразу после получения ключей. Это особенно привлекательно для тех, кто уже переезжает в ОАЭ или нуждается в жилье «здесь и сейчас».
  • Вместо того чтобы ждать полного погашения всех платежей, можно гибко планировать свои финансы, распределяя оставшуюся сумму на более длительный срок. 
  • Post-handover позволяет получать доход от объекта значительно раньше, чем при стандартных схемах оплаты. Аренда может помочь компенсировать часть регулярных платежей.
  • Кредитором в этом случае является застройщик, а не банк или финансовая организация. Это упрощает процесс получения, так как нет необходимости проходить сложную процедуру одобрения.
  • Зачастую процентные ставки по post-handover отсутствуют или являются значительно ниже, чем по ипотечным кредитам. Это может быть привлекательным для инвесторов, желающих минимизировать первоначальные затраты.


Элегантная жилая башня Oasiz предлагает стильные студии с дизайнерской отделкой и контрастными цветовыми акцентами в интерьере. Инфраструктура ЖК включает: тренажерный зал, спортивные площадки, беговые дорожки, детскую игровую комнату, джакузи, spa, бассейн, кинотеатр и др. Dubai Silicon Oasis — это инновационный технологический парк и развитый жилой район, где есть все необходимое для комфортной жизни, расположенный в 15 минутах от центра Дубая.

Стоимость: от 207 488 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2027

Post-handover: 30% на 30 месяцев после передачи ключей


Важные нюансы вместо заключения 

Прежде чем воспользоваться программой post-handover, крайне важно тщательно изучить условия договора, обращая особое внимание на процентные ставки, сроки выплат и возможные штрафные санкции. Необходимо убедиться в своей финансовой устойчивости, чтобы комфортно выплачивать остаток суммы в течение оговоренного срока, учитывая потенциальные изменения в доходах. 

Кроме того, стоит выбирать только надежных и проверенных застройщиков с положительной репутацией на рынке, так как условия post-handover, включая возможные процентные начисления, определяются непосредственно ими и могут существенно повлиять на общую стоимость объекта.


Перед принятием окончательного решения рекомендуем проконсультироваться с опытным агентом по недвижимости, который поможет вам разобраться во всех деталях и выбрать наиболее выгодный вариант. Задать все интересующие вопросы можно нашим менеджерам в WhatsApp по ссылке

  1. Дубайлэнд
    Дубай

    Дубайлэнд

    Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.

Item 1 of 1
Каталог