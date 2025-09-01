Post-handover в Дубае: реальная выгода
Рассматриваете покупку апартаментов в новостройке Дубая или другом эмирате? Ключевой момент, который стоит изучить в первую очередь, — план платежей. Стандартная схема включает предоплату, взносы на этапе строительства и финальный перевод при получении ключей. Однако иногда можно встретить более привлекательный вариант.
Что такое post-handover?
Это период, который начинается сразу после официальной передачи объекта недвижимости от застройщика к покупателю и оформления права собственности.
Другими словами, post-handover – это, по сути, беспроцентная рассрочка, которая активируется после получения ключей. Объект становится собственностью, а затем в течение нескольких лет (обычно от 1 до 5) выплачивается остаток стоимости.
Такая возможность оплаты делает недвижимость в ОАЭ особенно привлекательной.
Samana Hills South 2 — это ЖК с тихой и спокойной атмосферой. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, функциональными планировками и панорамными окнами, есть опции с приватными бассейнами. На территории комплекса: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, бассейны, джакузи, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Динамичный район Dubai Industrial City находится в 20-30 минутах от большинства центральных районов города.
Стоимость: от 163 376 $
Дата ввода в эксплуатацию: 3 квартал 2028
Post-handover: 33% на 33 месяца после передачи ключей
Как это работает?
Схема может варьироваться в зависимости от застройщика и конкретного проекта. Однако общая структура часто выглядит следующим образом:
- Первоначальный взнос, который может составлять 20-30% от стоимости объекта.
- Часть оставшейся суммы выплачивается поэтапно в процессе строительства, как в обычных схемах.
- После завершения строительства и выполнения всех обязательных платежей на этом этапе покупатель получает ключи от недвижимости (handover).
- Оставшаяся часть стоимости объекта выплачивается в рассрочку, как правило, в течение 1-5 лет после получения ключей. Эти платежи могут быть ежемесячными, ежеквартальными или другими, в зависимости от условий договора.
Проект Cove Edition 6 предлагает полностью меблированные апартаменты с премиальной отделкой в современном стиле. Резидентам доступны видовой infinity-бассейн на крыше, тренажерный зал, детская игровая комната, кафетерий, зоны отдыха и др. Локация располагается в популярном районе Dubailand с развитой жилой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением с другими районами Дубая.
Стоимость: от 200 986 $
Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2027
Post-handover: 30% на 36 месяцев после передачи ключей
Главные преимущества post-handover
- Собственник может начать жить в своей новой недвижимости или сдавать ее в аренду сразу после получения ключей. Это особенно привлекательно для тех, кто уже переезжает в ОАЭ или нуждается в жилье «здесь и сейчас».
- Вместо того чтобы ждать полного погашения всех платежей, можно гибко планировать свои финансы, распределяя оставшуюся сумму на более длительный срок.
- Post-handover позволяет получать доход от объекта значительно раньше, чем при стандартных схемах оплаты. Аренда может помочь компенсировать часть регулярных платежей.
- Кредитором в этом случае является застройщик, а не банк или финансовая организация. Это упрощает процесс получения, так как нет необходимости проходить сложную процедуру одобрения.
- Зачастую процентные ставки по post-handover отсутствуют или являются значительно ниже, чем по ипотечным кредитам. Это может быть привлекательным для инвесторов, желающих минимизировать первоначальные затраты.
Элегантная жилая башня Oasiz предлагает стильные студии с дизайнерской отделкой и контрастными цветовыми акцентами в интерьере. Инфраструктура ЖК включает: тренажерный зал, спортивные площадки, беговые дорожки, детскую игровую комнату, джакузи, spa, бассейн, кинотеатр и др. Dubai Silicon Oasis — это инновационный технологический парк и развитый жилой район, где есть все необходимое для комфортной жизни, расположенный в 15 минутах от центра Дубая.
Стоимость: от 207 488 $
Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2027
Post-handover: 30% на 30 месяцев после передачи ключей
Важные нюансы вместо заключения
Прежде чем воспользоваться программой post-handover, крайне важно тщательно изучить условия договора, обращая особое внимание на процентные ставки, сроки выплат и возможные штрафные санкции. Необходимо убедиться в своей финансовой устойчивости, чтобы комфортно выплачивать остаток суммы в течение оговоренного срока, учитывая потенциальные изменения в доходах.
Кроме того, стоит выбирать только надежных и проверенных застройщиков с положительной репутацией на рынке, так как условия post-handover, включая возможные процентные начисления, определяются непосредственно ими и могут существенно повлиять на общую стоимость объекта.
Перед принятием окончательного решения рекомендуем проконсультироваться с опытным агентом по недвижимости, который поможет вам разобраться во всех деталях и выбрать наиболее выгодный вариант. Задать все интересующие вопросы можно нашим менеджерам в WhatsApp по ссылке.