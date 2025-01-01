Каталог
Samana Hills South-2

500, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 34 м² до 92 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 163 376 $от 3 664 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
46%
При сдаче объекта
1%
После сдачи объекта
33%
Период рассрочки после сдачи объекта
33 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34
163 376
4 791
1 спальня
60
231 450
3 833
2 спальни
92
340 368
3 664
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис тишины и спокойствия среди бурлящего мегаполиса в Dubai Industrial City. Концепция жилого комплекса Samana Hills South 2 основана на идее уединения и отдыха. Здесь каждый сможет найти баланс между энергией города и гармонией природы. Ключевые особенности - Чистовая отделка качественными материалами во всех апартаментах. Функциональные планировки обеспечивают комфорт, а панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. В некоторых юнитах предусмотрены приватные бассейны. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр на свежем воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до района Dubai Investment Park займет 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут, до Business Bay – 35 минут. Чтобы добраться до торгового центра Mall of the Emirates, понадобится 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 18 минутах пути.

Локация

На карте
500, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин450 м
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее
