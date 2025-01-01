Описание

Оазис тишины и спокойствия среди бурлящего мегаполиса в Dubai Industrial City. Концепция жилого комплекса Samana Hills South 2 основана на идее уединения и отдыха. Здесь каждый сможет найти баланс между энергией города и гармонией природы. Ключевые особенности - Чистовая отделка качественными материалами во всех апартаментах. Функциональные планировки обеспечивают комфорт, а панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. В некоторых юнитах предусмотрены приватные бассейны. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр на свежем воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до района Dubai Investment Park займет 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут, до Business Bay – 35 минут. Чтобы добраться до торгового центра Mall of the Emirates, понадобится 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 18 минутах пути.