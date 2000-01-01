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ГлавнаяЖилые комплексыOasiz

Oasiz

Donna Towers, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 34 м² до 106 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 775 000 AEDот 17 376 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
После передачи
35%
Период рассрочки
35 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
34
775 000
22 727
1 спальня
50
990 000
19 481
2 спальни
70
1 400 000
19 934
3 спальни
106
1 850 000
17 376

Описание

Элегантная жилая башня в Dubai Silicon Oasis. Стильные интерьеры апарт-комплекса Oasiz и его функциональные планировки с современными удобствами создают атмосферу размеренности и спокойствия. Почувствуйте изысканный образ жизни в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой и контрастными акцентами цвета морской волны. Естественное освещение пространства обеспечивают панорамные окна и просторные балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, баскетбольная площадка, поле для крикета, настольный теннис, беговые дорожки, детская игровая комната, джакузи, spa, бассейн, библиотека, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Silicon Oasis - это настоящий оазис для жизни и работы, привлекающий разнообразную аудиторию: от начинающих предпринимателей до опытных бизнесменов, от иностранцев, ищущих новые возможности, до семей с детьми. Ключевая особенность района — инновационный технологический парк, который стал платформой для запуска многих IT-компаний. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: торговые и развлекательные центры, прогулочные зоны, аптеки, школы и медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей Дубая Sheikh Mohammed bin Zayed Road, путь до таких знаковых локаций как Burj Khalifa и Dubai Mall составит 12 минут, до Global Village – 8 минут. Добраться до Central Park и Silicon Central Mall можно всего 2 минуты. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.

Инфраструктура

На карте
Donna Towers, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Переговорная

Застройщик

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
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