Описание

Элегантная жилая башня в Dubai Silicon Oasis. Стильные интерьеры апарт-комплекса Oasiz и его функциональные планировки с современными удобствами создают атмосферу размеренности и спокойствия. Почувствуйте изысканный образ жизни в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой и контрастными акцентами цвета морской волны. Естественное освещение пространства обеспечивают панорамные окна и просторные балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, баскетбольная площадка, поле для крикета, настольный теннис, беговые дорожки, детская игровая комната, джакузи, spa, бассейн, библиотека, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Silicon Oasis - это настоящий оазис для жизни и работы, привлекающий разнообразную аудиторию: от начинающих предпринимателей до опытных бизнесменов, от иностранцев, ищущих новые возможности, до семей с детьми. Ключевая особенность района — инновационный технологический парк, который стал платформой для запуска многих IT-компаний. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: торговые и развлекательные центры, прогулочные зоны, аптеки, школы и медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей Дубая Sheikh Mohammed bin Zayed Road, путь до таких знаковых локаций как Burj Khalifa и Dubai Mall составит 12 минут, до Global Village – 8 минут. Добраться до Central Park и Silicon Central Mall можно всего 2 минуты. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.