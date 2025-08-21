Хоумстейджинг в ОАЭ для аренды

В сверкающем мире ОАЭ, где недвижимость – капитал, а рынок аренды отличается высокой конкуренцией, простая вывеска «сдается» уже не привлекает внимания. Покупатели и арендаторы здесь избалованы изобилием предложений. Рассказываем, как обустроить квартиру, чтобы она не просто сдавалась, а приносила оптимальную прибыль, легко обходя предложения конкурентов.

Хоумстейджинг – искусство подготовки недвижимости к продаже или аренде, создающее у потенциальных клиентов ощущение «дома» с первого взгляда. Это не просто украшательство, а стратегический маркетинг, ведь уже давно продаются не сами квадратные метры, а мечта, комфорт и эффективность.

Главное – перестать относиться к хоумстейджингу как к разовой трате, а начать воспринимать его как долгосрочную инвестицию в успех бизнеса в сфере недвижимости.

Тренд 1: от нейтральности — к уникальному пространству

Времена бежевых стен и шаблонной мебели остались в прошлом. Задача на сегодня состоит в том, чтобы создать «вау-эффект» на фотографиях – именно это привлекает бронирования. Рекомендуем выделить в квартире одну акцентную стену. Это могут быть смелые обои с тропическим принтом, насыщенный цвет (изумрудный, темно-синий, терракотовый) или стильная деревянная панель. Либо можно сразу выбрать проект подчеркнутыми цветовыми деталями.

Включите в оснащение помещения элементы «умного дома», такие как замки, системы управления освещением и температурой, чтобы привлечь технологически подкованных арендаторов.





Фишка для Дубая: можно обыграть локальную эстетику, но в современной интерпретации. Вместо клишированных изображений верблюдов – изящный арабский узор в элементах декора или на светильнике. Это создаст ощущение уникального места и вызовет интерес.





Oasiz1 by Danube - стильные интерьеры с чистовой дизайнерской отделкой и контрастными акцентами цвета морской волны. На территории комплекса расположены: тренажерный зал, баскетбольная площадка, поле для крикета, настольный теннис, беговые дорожки, детская игровая комната, джакузи, spa, бассейн, библиотека, кинотеатр, зона барбекю. Благодаря выезду на одну из самых крупных автомагистралей Дубая Sheikh Mohammed bin Zayed Road, путь до таких знаковых локаций как Burj Khalifa и Dubai Mall составит 12 минут, до Global Village – 8 минут. Добраться до Central Park и Silicon Central Mall можно всего 2 минуты. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.

Стоимость: от 762 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2027

Тренд 2: профессиональная кухня как магнит

Люди, арендующие жилье на неделю и более, стремятся к домашнему комфорту, подразумевающему возможность готовить. Скромная плита и ограниченный набор посуды могут стать решающим фактором в пользу другого варианта. Поэтому целесообразно инвестировать в качественную технику (капсульная кофемашина — must-have!), хороший набор посуды и стильные детали: дизайнерский чайник, наборы для специй, красивые стеклянные банки для пасты и круп.

Фишка для Дубая: оборудуйте на кухне «зону для завтрака» с современной прессой и набором арабского кофе (далла и маленькие чашечки). Именно за такие детали гости часто благодарят в отзывах, повышая рейтинг объекта.





Enaya Residences by DV8 - современный малоэтажный жилой комплекс со встроенной техникой итальянского производства и системой «Умный дом». Резидентам будут доступны бассейн с подогревом, фитнес-центр, корт для бадминтона, детская игровая площадка, зоны для барбекю, ландшафтные сады для прогулок и лобби для гостей. Проект расположен в развивающемся районе Jumeirah Village Triangle с прямым доступом к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Близость к Al Khail Road позволяет добраться до Gardens Metro Station за 8 минут. Путь до Mall of the Emirates, Dubai Marina, Dubai Mall, Palm Jumeirah и Business Bay займет 20-25 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут.

Стоимость: от 1 032 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 квартал 2026

Тренд 3: зона для удаленной работы — новая норма

Дубай манит цифровых кочевников и бизнес-путешественников. Отсутствие полноценного рабочего места в квартире — проигрыш в глазах огромной аудитории.

Организуйте эргономичный уголок: эстетичный письменный стол, удобный стул, хорошее освещение и, самое главное, высокоскоростной Wi-Fi с выделенным роутером в этой зоне. Укажите скорость интернета в описании лота — это мощный аргумент. Если нет возможности сделать такую зону в самой квартире, то выбирайте ЖК, где сразу предусмотрен коворкинг и не забудьте отметить это в объявлении об аренде.

Фишка для Дубая: вид из окна на знаковый объект (небоскреб, набережная, море) станет главным украшением любой рабочей зоны и серьезным преимуществом.





Soul by Vision - жилой комплекс в динамичном районе, созданный для тех, кто ценит просторные резиденции и современную элегантность. Роскошная инфраструктура включает коворкинг, infinity-бассейн на крыше, тренажерный зал, частный кинотеатр, детскую площадку, зону для барбекю и игровые комнаты. Проект расположен в Dubai Production City с удобным доступом к основным магистралям города. До City Centre Me'aisem, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle и Dubai Sports City можно добраться за 1-5 минут. Дорога до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится также в 20 минутах.

Стоимость: от 638 500 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2026

Тренд 4: роскошь в деталях

Роскошь сегодня — это не блеск, а качество и тактильные ощущения. То, что нельзя потрогать на фото, но что останется в памяти гостя.

Самый нужный мини-список

Используйте постельное белье только высококачественного хлопка. Это то, на чем нельзя экономить.

Полотенца: пушистые, большие, в достаточном количестве.

Забудьте об одноразовых шампунях. Поставьте стильные дозаторы с качественной уходовой косметикой местного бренда (например, с ароматом фиников или арабских цветов). Добавьте маски и крема, спрей для загара и др.

Фишка для Дубая: небольшой «welcome pack» при заселении. Например, бутылочка воды, финики, несколько пакетиков качественного кофе. Требует минимальных затрат, но впечатление производит неизгладимое.

Тренд 5: фотографии — это важно





Инвестиции в дорогостоящий ремонт могут оказаться напрасными, если визуальное представление объекта ограничено любительской фотосъемкой на телефон. Профессиональные снимки и видеоролики – это не лишняя статья расходов, а ключевая инвестиция. Они должны передавать не только вид комнат, но и атмосферу, которая создает ощущение жизни: утренний кофе на балконе, работу за столом с захватывающим видом на город, отдых на уютном диване.

Вывод

Грамотно подготовленная квартира в Дубае, сдаваемая в краткосрочную аренду, может приносить на 30-50% больше дохода, чем при долгосрочной сдаче. Кроме того, собственник получает гибкость: возможность забронировать ее для личного пользования, размещения друзей или продажи, не дожидаясь окончания долгосрочного арендного договора.



