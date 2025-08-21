Enaya Residences by DV8

Описание

Современный малоэтажный жилой комплекс в престижном районе. Enaya Residences открывает безграничные возможности для тех, кто ценит удобство городской жизни и высокое качество исполнения. Ограниченная коллекция из 58 лотов идеально подходит для семей с детьми, инвесторов и специалистов. Ключевые особенности — Апартаменты с премиальной отделкой в светлых нейтральных тонах, окнами в пол, встроенной техникой итальянского производства, системой «Умный дом» и просторными террасами. — Ванные комнаты оборудованы скрытым душем Jaguar с хромированными смесителями, керамикой и зеркалом с интегрированной LED-подсветкой. — Кухонные зоны оформлены с использованием мрамора, сицилийского дерева и белого матового меламина. — Резидентам будут доступны бассейн с подогревом, фитнес-центр, корт для бадминтона, детская игровая площадка, зоны для барбекю, ландшафтные сады для прогулок и лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся районе Jumeirah Village Triangle с прямым доступом к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Близость к Al Khail Road позволяет добраться до Gardens Metro Station за 8 минут. Путь до Mall of the Emirates, Dubai Marina, Dubai Mall, Palm Jumeirah и Business Bay займет 20-25 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут.