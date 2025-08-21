Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовEnaya Residences by DV8

Enaya Residences by DV8

2, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
DV8 Developers
Площадь
от 64 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 289 449 $от 3 816 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
20 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест81

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64 – 84
289 449 – 389 925
4 490 – 4 595
2 спальни
97 – 127
398 638 – 487 134
3 816 – 4 087
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный малоэтажный жилой комплекс в престижном районе. Enaya Residences открывает безграничные возможности для тех, кто ценит удобство городской жизни и высокое качество исполнения. Ограниченная коллекция из 58 лотов идеально подходит для семей с детьми, инвесторов и специалистов. Ключевые особенности — Апартаменты с премиальной отделкой в светлых нейтральных тонах, окнами в пол, встроенной техникой итальянского производства, системой «Умный дом» и просторными террасами. — Ванные комнаты оборудованы скрытым душем Jaguar с хромированными смесителями, керамикой и зеркалом с интегрированной LED-подсветкой. — Кухонные зоны оформлены с использованием мрамора, сицилийского дерева и белого матового меламина. — Резидентам будут доступны бассейн с подогревом, фитнес-центр, корт для бадминтона, детская игровая площадка, зоны для барбекю, ландшафтные сады для прогулок и лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся районе Jumeirah Village Triangle с прямым доступом к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Близость к Al Khail Road позволяет добраться до Gardens Metro Station за 8 минут. Путь до Mall of the Emirates, Dubai Marina, Dubai Mall, Palm Jumeirah и Business Bay займет 20-25 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут.

Локация

На карте
2, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа750 м
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости

  1. Хоумстейджинг в ОАЭ для аренды
    Хоумстейджинг в ОАЭ для аренды21.08.2025
Item 1 of 1
Каталог