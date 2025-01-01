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ГлавнаяЖилые комплексыSoul by Vision

Soul by Vision

3, Qasr Sabah, International Media Production Zone, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Vision Avenue Homes
Площадь
от 43 м² до 169 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 162 946 $от 3 048 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При сдаче объекта
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест156

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43 – 44
162 946 – 169 453
3 736 – 3 841
1 спальня
70 – 75
252 928 – 284 292
3 588 – 3 766
2 спальни
127
390 336 – 401 336
3 070 – 3 157
3 спальни
160 – 169
489 683 – 530 903
3 048 – 3 134

Описание

Симфония природы в сердце Дубая. Soul — жилой комплекс в динамичном районе, созданный для тех, кто ценит просторные резиденции и современную элегантность. Здесь воплощена философия благополучия через инновационные решения. Ключевые особенности — Апартаменты с высокими потолками 3,2 метра и панорамным остеклением. Отделка выполнена из материалов премиум-класса с акцентом на долговечность и стиль. — Роскошная инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, тренажерный зал, частный кинотеатр, детскую площадку, коворкинг, зону для барбекю и игровые комнаты. — Сервис мирового уровня включает услуги консьержа, детского сада и клининга для максимального комфорта резидентов. — Технологии интегрированы в повседневную жизнь: датчики качества воздуха, мобильное приложение для бронирования, беспрепятственного заезда и выезда, общения с сообществом, бесплатная горячая линия и поддержка через WhatsApp. Преимущества расположения Проект расположен в Dubai Production City с удобным доступом к основным магистралям города. До City Centre Me'aisem, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle и Dubai Sports City можно добраться за 1-5 минут. Дорога до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится также в 20 минутах.

Локация

На карте
3, Qasr Sabah, International Media Production Zone, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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