Soul by Vision

Описание

Симфония природы в сердце Дубая. Soul — жилой комплекс в динамичном районе, созданный для тех, кто ценит просторные резиденции и современную элегантность. Здесь воплощена философия благополучия через инновационные решения. Ключевые особенности — Апартаменты с высокими потолками 3,2 метра и панорамным остеклением. Отделка выполнена из материалов премиум-класса с акцентом на долговечность и стиль. — Роскошная инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, тренажерный зал, частный кинотеатр, детскую площадку, коворкинг, зону для барбекю и игровые комнаты. — Сервис мирового уровня включает услуги консьержа, детского сада и клининга для максимального комфорта резидентов. — Технологии интегрированы в повседневную жизнь: датчики качества воздуха, мобильное приложение для бронирования, беспрепятственного заезда и выезда, общения с сообществом, бесплатная горячая линия и поддержка через WhatsApp. Преимущества расположения Проект расположен в Dubai Production City с удобным доступом к основным магистралям города. До City Centre Me'aisem, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle и Dubai Sports City можно добраться за 1-5 минут. Дорога до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится также в 20 минутах.