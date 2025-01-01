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Enaya Residences by DV8

2, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
DV8 Developers
Площадь
от 64 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 280 969 $от 3 703 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
40%
Период рассрочки после сдачи объекта
20 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест81

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64 – 107
280 969 – 443 768
4 146 – 4 359
2 спальни
94 – 127
386 333 – 472 910
3 703 – 4 100
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный малоэтажный жилой комплекс в престижном районе. Enaya Residences открывает безграничные возможности для тех, кто ценит удобство городской жизни и высокое качество исполнения. Ограниченная коллекция из 58 лотов идеально подходит для семей с детьми, инвесторов и специалистов. Ключевые особенности — Апартаменты с премиальной отделкой в светлых нейтральных тонах, окнами в пол, встроенной техникой итальянского производства, системой «Умный дом» и просторными террасами. — Ванные комнаты оборудованы скрытым душем Jaguar с хромированными смесителями, керамикой и зеркалом с интегрированной LED-подсветкой. — Кухонные зоны оформлены с использованием мрамора, сицилийского дерева и белого матового меламина. — Резидентам будут доступны бассейн с подогревом, фитнес-центр, корт для бадминтона, детская игровая площадка, зоны для барбекю, ландшафтные сады для прогулок и лобби для гостей. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся районе Jumeirah Village Triangle с прямым доступом к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Близость к Al Khail Road позволяет добраться до Gardens Metro Station за 8 минут. Путь до Mall of the Emirates, Dubai Marina, Dubai Mall, Palm Jumeirah и Business Bay займет 20-25 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут.

Локация

На карте
2, D12 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа750 м
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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