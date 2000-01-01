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Главная - Жилые комплексы - VALO by Emaar

VALO by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
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Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 69 м² до 165 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 790 000 AEDот 24 121 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%179 000 AED
При оформлении договора
4%71600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 432 000 AED
При передаче
10%179 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
1 790 000
25 622
2 спальни
99
2 400 000
24 121
3 спальни
165
4 130 000
24 891

Описание

Жилой комплекс расположится в модном районе Dubai Creek Harbour рядом с метро. Этот проект предлагает эксклюзивное сочетание близости к оживленному ритму города и спокойное единение с природой. Каждая деталь здесь тщательно спланирована и выполнена с учетом принципов экологичности, инноваций и эстетической привлекательности. Ключевые особенности — Идеальное расположение рядом со станцией метро, живописной набережной и парками. — Захватывающие виды из окон комплекса на залив Dubai Creek. — Архитектура VALO станет выдающимся примером современного дизайна. — Девелопер поддерживает принципы экологичного строительства, чтобы сохранить окружающую среду. — Жители комплекса смогут наслаждаться рядом первоклассных удобств и развлечений. В их доступе будут: бассейн с регулируемой температурой, открытый и закрытый тренажерные залы, места для отдыха, велнес-зоны, площадка для барбекю и т.д. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour — это ультрасовременный и стильный район, идеально вписывающийся в сформировавшийся облик Дубая. Недалеко от комплекса находятся школы Deira International School, Universal American School, торговый центр Dubai Festival City Mall, медицинские учреждения Mediclinic Creek Harbour, Emirates Specialty Hospital. Также рядом с Valo находятся центральный парк, пристань для яхт, набережная и пляж. Преимущества расположения Добраться до жилого комплекса будет легко при помощи зеленой линии метро, а также благодаря автобусным маршрутам. Расположение Valo вблизи дорог Ras Al Khor и Al Rebat St. позволит с комфортом перемещаться по городу на личном транспорте. За 5 минут можно доехать до знаменитого заповедника Ras Al Khor, за 10 минут — до Burj Khalifa, а за 15 — в Dubai International Airport.

Инфраструктура

На карте
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа7 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Открытый балкон
  • Терраса