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Azura Residences by IGO

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 78 м² до 167 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 547 262 AEDот 19 655 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%309 452 AED
При оформлении договора
4%61 890 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%618 905 AED
При передаче
10%154 726 AED
После передачи
30%464 178 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная
Лифт в паркингЕсть

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 - 82
1 547 262 - 1 689 473
19 655 - 20 469
2 спальни
117 - 126
2 356 200 - 2 631 600
20 130 - 20 760
3 спальни
161 - 167
3 238 500 - 3 335 400
19 912 - 20 007

Описание

Уединенный оазис, расположенный на живописном острове Dubai Islands. Спокойные воды, нетронутые пляжи и ухоженные сады приглашают вас окунуться в мир релаксации и безмятежности. Azura Residence является воплощением роскошного прибрежного образа жизни. Ключевые особенности - Все лоты оборудованы встроенной техникой европейских брендов и системой «умный дом». Отделка выполнена в светлых бежевых тонах с использованием керамики. - На территории комплекса доступны: infinity-бассейн на крыше, специально оборудованное пространство для занятия йогой на свежем воздухе, тренажерный зал, фреш-бар, коворкинг и лаунж-зона для резидентов и их гостей. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Dubai Islands — пять островов с развивающейся инфраструктурой. В районе строится будущий крупнейший торговый центр ОАЭ Deira Mall. Пляжи Dubai Islands отмечены сертификатом качества «Голубой флаг» (награда за высокие стандарты качества и безопасности). На островах представлены оздоровительные центры, экологичные пространства, первоклассные поля для гольфа. В 10-15 минутах находятся медицинские центры Al Kuwait Hospital Dubai, Al Baraha Government Services и школы The Primary Nursery, School Projects UAE, New Academy School. Преимущества расположения Острова с материком связывает автомобильный мост Deira Island Bridge, по которому можно добраться до основных магистралей города. Дорога до Burj Khalifa, Etihad Museum, Dubai Mall, Dubai Creek Harbour займет 30 минут, до соседних островов Jumeirah Islands – 40 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Ресторан / Кафе