Como Residences

Новый проект, вдохновленный морскими волнами и вписанный в окружающий ландшафт, в популярном районе Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным уровнем жизни, где панорамные виды, роскошные интерьеры и эксклюзивные удобства соединяются воедино. Эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-6 спальнями, двухуровневых апартаментов с 7 спальнями и единственным пентхаусом с 5 спальнями. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн. Из каждого апартамента открываются виды на 180 или 360 градусов. Расслабляясь и вдыхая свежий морской воздух, вы сможете любоваться захватывающими видами на Burj Al Arab, Burj Khalifa, Palm Jumeirah и Ain Dubai. В зависимости от типа недвижимости представлено 3-7 парковочных мест. Жителям доступен роскошный образ жизни: приватный бассейн с пляжем, 25-метровый бассейн, озелененная зона отдыха, игровая площадка, консьерж-сервис, корты для паддл-тенниса и сквоша, тренажерный зал, SPA- и wellness-центр, кафе, бизнес-центр. В пешей доступности находятся аптека Marina Pharmacy Palm, рестораны The Byron Bathers Club, Peaches & Cream Beach Restaurant и Tagomago, супермаркеты Choithrams Palm Shoreline и Choithrams Palm Azure. В окружении расположены живописные парки Al Ittihad Park и Eco Park. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до известного аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. В 20 минутах от комплекса расположен знаменитый отель-парус Burj Al Arab. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.