Como Residences

United Arab Emirates, Dubai, 110
Интерьер
Застройщик
Nakheel Properties
Площадь
от 881 м² до 1067 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 14 477 818 $от 16 421 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Старт продаж1 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность71
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
881
14 477 818
16 421
4 спальни
931 – 1067
15 761 684 – 17 667 742
16 547 – 16 922

Описание

Новый проект, вдохновленный морскими волнами и вписанный в окружающий ландшафт, в популярном районе Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным уровнем жизни, где панорамные виды, роскошные интерьеры и эксклюзивные удобства соединяются воедино. Эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-6 спальнями, двухуровневых апартаментов с 7 спальнями и единственным пентхаусом с 5 спальнями. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн. Из каждого апартамента открываются виды на 180 или 360 градусов. Расслабляясь и вдыхая свежий морской воздух, вы сможете любоваться захватывающими видами на Burj Al Arab, Burj Khalifa, Palm Jumeirah и Ain Dubai. В зависимости от типа недвижимости представлено 3-7 парковочных мест. Жителям доступен роскошный образ жизни: приватный бассейн с пляжем, 25-метровый бассейн, озелененная зона отдыха, игровая площадка, консьерж-сервис, корты для паддл-тенниса и сквоша, тренажерный зал, SPA- и wellness-центр, кафе, бизнес-центр. В пешей доступности находятся аптека Marina Pharmacy Palm, рестораны The Byron Bathers Club, Peaches & Cream Beach Restaurant и Tagomago, супермаркеты Choithrams Palm Shoreline и Choithrams Palm Azure. В окружении расположены живописные парки Al Ittihad Park и Eco Park. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до известного аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. В 20 минутах от комплекса расположен знаменитый отель-парус Burj Al Arab. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, 110

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море150 м
Магазин500 м
Медицинский центр7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Nakheel Properties

Nakheel Properties

Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 г. и за это время внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни с высоким уровнем комфорта.
Подробнее

