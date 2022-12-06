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Como Residences

United Arab Emirates, Dubai, 110
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 868 м² до 1828 м²
Количество спаленот 3 до 6
Стартовая цена52 920 800 AED
от 52 920 800 AED
от 60 292 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%10 584 160 AED
При оформлении договора
4%2116832 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%31 752 480 AED
При передаче
20%10 584 160 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность71
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 52 920 800 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин500 м
Медицинский центр7 км
Море150 м

Описание

Новый проект, вдохновленный морскими волнами и вписанный в окружающий ландшафт, в популярном районе Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным уровнем жизни, где панорамные виды, роскошные интерьеры и эксклюзивные удобства соединяются воедино.

Эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-6 спальнями, двухуровневых апартаментов с 7 спальнями и единственным пентхаусом с 5 спальнями. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн. Из каждого апартамента открываются виды на 180 или 360 градусов. Расслабляясь и вдыхая свежий морской воздух, вы сможете любоваться захватывающими видами на Burj Al Arab, Burj Khalifa, Palm Jumeirah и Ain Dubai. В зависимости от типа недвижимости представлено 3-7 парковочных мест. Жителям доступен роскошный образ жизни: приватный бассейн с пляжем, 25-метровый бассейн, озелененная зона отдыха, игровая площадка, консьерж-сервис, корты для паддл-тенниса и сквоша, тренажерный зал, SPA- и wellness-центр, кафе, бизнес-центр. В пешей доступности находятся аптека Marina Pharmacy Palm, рестораны The Byron Bathers Club, Peaches & Cream Beach Restaurant и Tagomago, супермаркеты Choithrams Palm Shoreline и Choithrams Palm Azure. В окружении расположены живописные парки Al Ittihad Park и Eco Park. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до известного аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. В 20 минутах от комплекса расположен знаменитый отель-парус Burj Al Arab. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
877 - 877
52 920 800 - 52 920 800
60 292 - 60 292
4 спальни
868 - 868
53 667 800 - 53 667 800
61 824 - 61 824
5 спален
1268 - 1268
79 282 800 - 79 282 800
62 488 - 62 488
6 спален
1828 - 1828
115 354 800 - 115 354 800
63 084 - 63 084

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, 110