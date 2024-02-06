5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости

Что-то на богатом? Да!

В конце 2023 года Дубай стал ведущим мировым рынком элитной недвижимости. Да-да, обогнав Гонконг и Нью-Йорк! Так, инвестиции за третий квартал прошлого года составили $1,59 миллиардов. Разбираемся, какие районы являются самыми дорогими для покупки квартиры или виллы.

Jumeirah Bay

Престижный искусственный остров со своей «фишкой» — все объекты недвижимости продаются с видом на Персидский залив. Скучать не придется: здесь есть все для комфортной жизни и развлечений. Например, после работы можно отдохнуть на благоустроенных песчаных пляжах, в элитном яхт-клубе, а также в многочисленных ресторанах и spa-центрах. Потенциальные инвесторы – люди, стремящиеся к роскошному образу жизни.

Остров выполнен в форме морского конька и связан с материком с помощью моста. Поэтому жители Jumeirah Bay могут добраться до деловых районов Дубая за 15-20 минут на автомобиле. Любителям активного образа жизни предлагается множество спортивных развлечений. Здесь можно поплавать на сапборде, заняться кайтсерфингом или сходить в тренажерный зал, расположенный в центре района.

Единственный минус — на острове нет школ и детских садов. Но это не станет большой проблемой, так как учебных и дошкольных учреждений много в соседних районах. Для того чтобы добраться до них, потребуется меньше 10 минут на автомобиле.

В Jumeirah Bay представлены элитные виды жилья: апартаменты, пентхаусы и виллы. Средняя стоимость недвижимости в районе составляет примерно 21 000 000 AED (или 518 424 879 рублей).

Palm Jumeirah

Один из самых дорогих районов как для отдыха, так и для проживания. Вся недвижимость здесь является «видовой»: прекрасный обзор на морское побережье или на небоскребы города.

Искусственно созданный остров, несомненно, придется по душе тем, кто любит эстетику и естественность. При возведении Palm Jumeirah использовались только натуральные материалы природного происхождения. Поэтому обилия металлоконструкций и бетона тут просто не найти. На острове расположены самые роскошные и впечатляющие виллы и особняки, среди которых — настоящие произведения архитектурного искусства.

Остров считается дорогим, однако в этом месте можно найти недвижимость в более скромном ценовом сегменте. Конечно, виллы, которые пользуются большим спросом (еще бы - частный пляж!) здесь будут стоить максимально дорого. Но квартиру-студию можно купить по приемлемой цене, особенно если инвестировать в строящуюся недвижимость.

Средняя стоимость жилья в районе составляет примерно 3 500 000 AED (или 86 404 146 рублей).

В локации располагается все самое необходимое: клиники, детские сады, крупные супермаркеты. Поэтому многие жители Palm Jumeirah неделями не покидают остров. Но те, кто не может долго сидеть на месте, легко доберутся до города. Популярный район Dubai Marina располагается в 10 минутах езды, а Business Bay и Downtown Dubai — в 20 минутах.

Emirates Hills

Этот район часто ассоциируется с Beverly Hills в США. Здесь можно приобрести роскошную виллу и почувствовать себя на курорте. В Emirates Hills не существует высокоэтажной застройки, поэтому вы не встретите зданий выше трех этажей. Из-за того, что в этой локации изначально планировали продавать элитную недвижимость, тут создано множество искусственных водоемов, полей для гольфа и ухоженных парков.

Транспортная доступность идеальна. Менее чем за 5 минут можно добраться до пляжа Dubai Marina, а путь в центральные районы города займет около 20 минут.

Emirates Hills изолирован от внимания туристов и ориентируется на закрытый семейный образ жизни. Здесь нет больших гипермаркетов, однако в нескольких минутах езды на машине расположен крупнейший торговый центр Дубая — Dubai Mall.

Непосредственно в районе находятся детские сады и школы с различными образовательными программами. В Emirates Hills также множество элитных ресторанов и уютных кафе для ужина вне дома.

Средняя стоимость виллы в районе составляет примерно 40 000 000 AED (или 987 475 960 рублей).

Jumeirah Island

Именно тут Павел Дуров арендовал себе виллу для проживания в 2023 году (по данным журнала «Форбс»). Престижный район с удобным расположением привлекает внимание состоятельных инвесторов и тех, кто просто хочет жить здесь с семьей. Маленьких домов или квартир-студий тут не найти, преобладающий тип недвижимости — роскошные виллы с просторной планировкой.

Окрестности богаты развитой инфраструктурой: зелеными парковыми зонами, локациями для пикников, маршрутами для бега и т.д. На территории располагаются детские сады, школы, супермаркеты и частные клиники. А чтобы жителям не пришлось ломать голову, куда же поехать поужинать, в Jumeirah Island можно найти собственные рестораны с разнообразной кухней.

Jumeirah Island имеет идеальное расположение. Он находится вдалеке от шумных районов, однако из него можно быстро добраться до центральных точек города. Например, в нескольких минутах езды - популярный район Dubai Marina.

Средняя стоимость виллы в районе составляет примерно 27 000 000 (или 666 546 273 рублей).

Dubailand

Семейный район, который позволяет своим жителям отдыхать, практически не выезжая из дома. Все развлечения находятся в пешей доступности, поэтому перед владельцами недвижимости в этой локации не встает проблема: «Куда пойти вместе с детьми в выходные?».

В Dubailand можно приобрести как виллы, так и небольшое жилье - например, квартиру-студию или апартаменты. Здесь находятся торговые центры с бутиками люксовых брендов, сафари, зеленые оазисы и парки развлечений.

Для тех, кто любит проводить свободное время активно, Dubailand предлагает все для игры в баскетбол, бадминтон и т.д. Можно заняться теннисом или плаванием, не выезжая из района. Инфраструктура подходит и для проживания с детьми: детские сады и школы.

Средняя стоимость недвижимости в районе составляет примерно 2 910 000 AED (или 71 838 876 рублей).

ТОП-3 проекта в самых дорогих районах Дубая

The Acres by Meraas — эксклюзивные виллы, расположенные в центре Dubailand. Идеально подойдут тем, кто хочет жить рядом с природой, но пользоваться инфраструктурой городской жизни.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года.

Стоимость: от 6 413 000 AED.

ORLA Infinity — жилой комплекс, расположенный в элитном районе Palm Jumeirah. Курортный, но в то же время приватный стиль жизни подойдет для тех, кто любит комфорт и уединение.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года.

Стоимость: от 66 301 061 AED.

Como Residences — эксклюзивные апартаменты в популярной локации Palm Jumeirah. Приватный жилой комплекс с панорамными видами на Burj Khalifa, Palm Jumeirah и другие достопримечательности.

Срок сдачи: 3 квартал 2027

Стоимость: от 52 920 800 AED