Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAzura Residences by IGO

Azura Residences by IGO

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 122 м² до 559 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 858 449 $от 6 008 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
122
858 449
7 034
Брошюра проекта

Описание

Уединенный оазис, расположенный на живописном острове Dubai Islands. Спокойные воды, нетронутые пляжи и ухоженные сады приглашают вас окунуться в мир релаксации и безмятежности. Azura Residence является воплощением роскошного прибрежного образа жизни. Ключевые особенности - Все лоты оборудованы встроенной техникой европейских брендов и системой «умный дом». Отделка выполнена в светлых бежевых тонах с использованием керамики. - На территории комплекса доступны: infinity-бассейн на крыше, специально оборудованное пространство для занятия йогой на свежем воздухе, тренажерный зал, фреш-бар, коворкинг и лаунж-зона для резидентов и их гостей. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Dubai Islands — пять островов с развивающейся инфраструктурой. В районе строится будущий крупнейший торговый центр ОАЭ Deira Mall. Пляжи Dubai Islands отмечены сертификатом качества «Голубой флаг» (награда за высокие стандарты качества и безопасности). На островах представлены оздоровительные центры, экологичные пространства, первоклассные поля для гольфа. В 10-15 минутах находятся медицинские центры Al Kuwait Hospital Dubai, Al Baraha Government Services и школы The Primary Nursery, School Projects UAE, New Academy School. Преимущества расположения Острова с материком связывает автомобильный мост Deira Island Bridge, по которому можно добраться до основных магистралей города. Дорога до Burj Khalifa, Etihad Museum, Dubai Mall, Dubai Creek Harbour займет 30 минут, до соседних островов Jumeirah Islands – 40 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 2
Каталог