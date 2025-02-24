Azura Residences by IGO

Описание

Уединенный оазис, расположенный на живописном острове Dubai Islands. Спокойные воды, нетронутые пляжи и ухоженные сады приглашают вас окунуться в мир релаксации и безмятежности. Azura Residence является воплощением роскошного прибрежного образа жизни. Ключевые особенности - Все лоты оборудованы встроенной техникой европейских брендов и системой «умный дом». Отделка выполнена в светлых бежевых тонах с использованием керамики. - На территории комплекса доступны: infinity-бассейн на крыше, специально оборудованное пространство для занятия йогой на свежем воздухе, тренажерный зал, фреш-бар, коворкинг и лаунж-зона для резидентов и их гостей. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Dubai Islands — пять островов с развивающейся инфраструктурой. В районе строится будущий крупнейший торговый центр ОАЭ Deira Mall. Пляжи Dubai Islands отмечены сертификатом качества «Голубой флаг» (награда за высокие стандарты качества и безопасности). На островах представлены оздоровительные центры, экологичные пространства, первоклассные поля для гольфа. В 10-15 минутах находятся медицинские центры Al Kuwait Hospital Dubai, Al Baraha Government Services и школы The Primary Nursery, School Projects UAE, New Academy School. Преимущества расположения Острова с материком связывает автомобильный мост Deira Island Bridge, по которому можно добраться до основных магистралей города. Дорога до Burj Khalifa, Etihad Museum, Dubai Mall, Dubai Creek Harbour займет 30 минут, до соседних островов Jumeirah Islands – 40 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.