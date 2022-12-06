ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Anwa Aria

Anwa Aria

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS04
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 76 м² до 153 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 292 664 AED
от 2 292 664 AED
от 27 623 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%91707 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 375 598 AED
При передаче
40%917 066 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 292 664 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа5 км
Магазин4 км
Медицинский центр3 км
Метро4 км
Море10 м

Описание

Элегантная башня возвышается в перспективном районе Dubai Maritime City на первой береговой линии. Откройте для себя роскошный и уединенный образ жизни на рукотворном полуострове вблизи главных достопримечательностей города. Проект насчитывает 37 этажей и включает студии, апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы, таунхаусы и пентхаусы. Все лоты представлены с отделкой премиум-класса, из окон и с балконов открываются великолепные виды на небо и водную гладь.

Anwa Aria предлагает жителям все для полноценной жизни на территории комплекса: лазурный infinity-бассейн, зоны отдыха и барбекю, оборудованный спортзал, йога-студию, развлекательный центр для детей, магазины и рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к парку и набережной. Менее чем в 10 минутах находится порт Mina Rashid, где работают торговые центры, рестораны, музеи, театр и яхт-клубы. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Дизайн-проект воплощает спокойствие и утонченность морских пейзажей: нейтральная палитра оттенков в интерьере, простые линии, естественный свет. В отделке использовали качественные материалы, включая мрамор, кварц и керамику. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 - 135
2 292 664 - 4 088 102
29 370 - 30 884
2 спальни
135 - 153
3 944 105 - 4 949 114
27 623 - 32 726

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS04