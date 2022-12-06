Rixos Dubai Islands Hotel & Residences

Описание

Жилой комплекс на островах Dubai Islands рядом с исторически значимым районом Deira. Откройте для себя курортный образ жизни в окружении роскоши и пляжных развлечений, вдали от шума и суеты мегаполиса. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, дуплексов с 4 спальнями, пляжных домов с 2-3 спальнями и вилл с отдельным выходом к частном пляжу. Каждая резиденция оснащена балконом, террасой или частным садом. Все жилые помещения продуманы, чтобы визуально увеличить пространство, дополнить естественным освещением и позволить резидентам использовать конфигурации наиболее функционально. Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн с зонами отдыха, кинотеатр, тренажерный зал, лаунж-зона, игровой зал, лобби-кафе и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра Deira Mall, ресторана Krua Thai, магазина Lulu Hypermarket, больниц Royal Victoria Hospital и Al Kuwait Hospital. Сервис международного уровня Благодаря обслуживанию на уровне пятизвездочного отеля жителям и их гостям больше не нужно будет заниматься бытовыми вопросами. Доступны услуги консьержа, швейцара, камердинера, охранника, уборки. Возможность пользоваться бонусной программой Accor со статусом VIP. Качественная отделка Резиденции отличаются дизайном с тщательным вниманием к деталям и создаются в партнерстве с отельной сетью Rixos. Все лоты представлены со встроенными шкафами, укомплектованной кухней и бытовой техникой. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.