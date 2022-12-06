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Rixos Dubai Islands Hotel & Residences

United Arab Emirates, Dubai, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 92 м² до 275 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 568 800 AED
от 2 568 800 AED
от 13 260 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%513 760 AED
При оформлении договора
4%102752 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 541 280 AED
При передаче
20%513 760 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность11
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 568 800 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Магазин4 км
Медицинский центр5 км
Метро1 км
Море300 м

Описание

Жилой комплекс на островах Dubai Islands рядом с исторически значимым районом Deira. Откройте для себя курортный образ жизни в окружении роскоши и пляжных развлечений, вдали от шума и суеты мегаполиса. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, дуплексов с 4 спальнями, пляжных домов с 2-3 спальнями и вилл с отдельным выходом к частном пляжу. Каждая резиденция оснащена балконом, террасой или частным садом. Все жилые помещения продуманы, чтобы визуально увеличить пространство, дополнить естественным освещением и позволить резидентам использовать конфигурации наиболее функционально. Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн с зонами отдыха, кинотеатр, тренажерный зал, лаунж-зона, игровой зал, лобби-кафе и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра Deira Mall, ресторана Krua Thai, магазина Lulu Hypermarket, больниц Royal Victoria Hospital и Al Kuwait Hospital. Сервис международного уровня Благодаря обслуживанию на уровне пятизвездочного отеля жителям и их гостям больше не нужно будет заниматься бытовыми вопросами. Доступны услуги консьержа, швейцара, камердинера, охранника, уборки. Возможность пользоваться бонусной программой Accor со статусом VIP. Качественная отделка Резиденции отличаются дизайном с тщательным вниманием к деталям и создаются в партнерстве с отельной сетью Rixos. Все лоты представлены со встроенными шкафами, укомплектованной кухней и бытовой техникой. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
92 - 275
2 568 800 - 3 658 800
13 260 - 27 651
2 спальни
139 - 181
4 088 800 - 4 528 800
24 922 - 29 380
3 спальни
265 - 265
7 588 800 - 7 888 800
28 591 - 29 722

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira

Rixos Dubai Islands Hotel & Residences