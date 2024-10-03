Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовNOURELLE by Meraas

NOURELLE by Meraas

1438, Al Wasl Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Nakheel Properties
Площадь
от 78 м² до 187 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 049 149 $от 10 832 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 96
1 049 149 – 1 142 273
11 789 – 13 365
2 спальни
137
1 484 275 – 1 521 307
10 832 – 11 035
3 спальни
187
2 439 482
13 045
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Три современные жилые башни Nourelle, объединенные эффектным подвесным мостом, органично вписаны в гостеприимный район Madinat Jumeirah Living. Из окон резиденций открываются виды на известный отель Burj Al Arab, а территория комплекса представляет собой многоуровневую экосистему, создающую прямой доступ к природе и условия для комфортной повседневной жизни. Ключевые особенности – Продуманная архитектура с панорамным остеклением и декоративными вырезами на фасадах обеспечивает максимально естественное освещение и визуально расширяет пространство. – Экологичный дизайн зданий интегрирует природу в каждый элемент: от частного парка до «небесных садов» и озелененных террас на всех уровнях. – Для резидентов на территории представлена вся необходимая инфраструктура: фитнес-центр, детские сады, бассейны, детские игровые площадки и магазины. Преимущества расположения Благодаря удачному расположению из проекта легко попасть в ключевые районы и объекты Дубая. Прямой выезд на Sheikh Zayed Road займет не более 2 минут. За 5-15 минут можно доехать до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и Bluewaters Island. Дорога до The Dubai Mall занимает 20 минут, а до международного аэропорта DXB – 25 минут.

Локация

На карте
1438, Al Wasl Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море1 км
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Nakheel Properties

Nakheel Properties

Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 г. и за это время внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни с высоким уровнем комфорта.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  3. Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы
    Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы03.10.2024
Item 1 of 3
Каталог