Дата: 18.04.2026
Дата: 18.04.2026

Релокант – Портрет покупателя №4

В этой статье мы разберем четвертый портрет – релоканта, который приобретает недвижимость за рубежом для жизни после переезда.


Релокант (переезд на ПМЖ)

и его пять ключевых характеристик:

Покупает недвижимость для личного использования, а не как инвестиционный актив

Ориентирован на комфортное и долгосрочное проживание в стране

Выбирает объекты с удобной инфраструктурой и локацией

Принимает решения после изучения районов, условий для жизни и юридических аспектов 

Ожидает помощи не только в покупке, но и в вопросах резидентства и оформления документов.


Рассмотрим подробнее, как проявляются эти характеристики на практике.


Релокант рассматривает покупку недвижимости за рубежом как часть процесса собственного переезда, а не инвестиционную сделку в классическом смысле. Как правило, это покупатели с чеком от $300 000 и выше, ориентированные на долгосрочное проживание в стране. Среди них встречаются как семьи с детьми, так и одиночки, переезжающие, например, по работе. Покупка может осуществляться как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. В обоих случаях главной целью становится комфортная и стабильная жизнь с прозрачным правовым статусом.


В сети такой покупатель ведет себя активно и прагматично. Он изучает материалы о проживании в стране, читает экспертные обзоры районов, инфраструктуры и образовательных учреждений и обращает внимание на практические детали, с которыми предстоит сталкиваться в повседневной рутине. Для семей при оценке объектов немаловажное значение имеют площадь и количество комнат, которые оказываются важнее видовых характеристик. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются объекты среднего и выше среднего класса, где соотношение цены и качества выглядит сбалансированным и оправданным для длительного проживания. Эмоциональный маркетинг и инвестиционные обещания отходят на второй план, уступая место прикладной информации и опыту тех, кто уже прошел путь релокации.


Одиночки, напротив, чаще выбирают студии или компактные квартиры с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Близость к метро и месту работы выступает ключевым фактором, как и готовность объекта к проживанию без дополнительных вложений. В этом случае приоритетными оказываются объекты эконом- и среднего сегмента, ориентированные на практичность и мобильность.


Процесс принятия решения у релоканта начинается задолго до самой покупки. Нередко он сначала арендует жилье, чтобы лучше узнать районы и особенности жизни, параллельно формируя требования к будущему объекту. В рамках сделки для него принципиальны скорость и юридическая чистота оформления, а также помощь в сопутствующих вопросах – получении резидентства, виз для членов семьи и, при необходимости, разборе ипотечных условий. Любые задержки, неясные формулировки или скрытые расходы усиливают тревожность, поскольку основные риски для покупателя связаны не с самой покупкой, а с качеством будущей жизни на новом месте.


Итог
Для релоканта покупка недвижимости является частью более широкого жизненного решения – переезда в другую страну. Именно поэтому для него важны не только характеристики самого объекта, но и уровень повседневного комфорта: инфраструктура района, удобство повседневных маршрутов, юридическая стабильность и понятный статус проживания.


