Cybele by Wadan

Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 118 м² до 130 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 456 570 $от 3 691 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
118 – 130
456 570 – 481 479
3 691 – 3 858
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в DLRC. Архитектурный облик Cybele формируют плавные линии террас и стеклянные фасады. Панорамные виды на парк привносят в атмосферу дома гармонию и спокойный ритм природы. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения, функциональными планировками, окнами от пола до потолка, частными балконами. - Резиденты могут воспользоваться приложением Wadan App, с помощью которого можно заказать различные услуги, встретить гостей, получить помощь по вашему определенному запросу и быть в курсе новостей сообщества. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная площадка, детская игровая комната, пространство для йоги, лаунж-зоны, беседки для отдыха, Infinity-бассейн, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain Road и Emirates Road. В радиусе 5 минут находятся будущая синяя линия метро, больницы, клиники и образовательные учреждения. За 10 минут можно добраться до ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures, за 15 минут – до Dubai Outlet Mall, за 20 минут – до района Downtown. Дорога до Dubai International Airport также займет 20 минут.

Локация

На карте
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа550 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог