Meriden in Dubai island

Meriden in Dubai island

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Green horizon
Площадь
от 82 м² до 192 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 577 536 $от 5 083 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
35%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания3.2 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82 – 125
577 536 – 639 414
5 083 – 6 977
2 спальни
111 – 145
673 792 – 914 431
6 044 – 6 269
3 спальни
173 – 192
948 808 – 1 168 822
5 456 – 6 078
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная резиденция на берегу залива, где изящество линий встречается с природной гармонией. Meriden Beach Residences — камерный жилой комплекс премиум-класса на Dubai Islands. Проект предлагает 63 лота в стиле модерн в шаговой доступности от пляжа и островной набережной. Ключевые особенности — Апартаменты полностью меблированы и оформлены в европейском стиле: текстурные обои, керамогранит, столешницы из итальянского кварца на кухне, встроенные гардеробные в спальнях, немецкая сантехника с позолотой в ванных комнатах. Техника Miele и Bosch, система «Умный дом» с интеллектуальными замками, высота потолков 3,2 метра и панорамное остекление. — Трехуровневая инфраструктура: тренажерные залы, терраса для йоги и медитации, парные и сауны, бассейны, детская игровая площадка, лежаки и шезлонги. На втором уровне: беседки, мини-гольф, бильярд и стол для настольного тенниса. На крыше можно найти infinity-бассейн, палубу с джакузи, зону для барбекю и лаунжи с видами на лазурные воды и мегаполис. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Island A архипелага Dubai Islands с прямым выходом к побережью и быстрым доступом через Infinity Bridge к материковой части города. Путь до Hyatt Regency и моста займет 3 минуты, до ближайшей станции метро Gold Souk, Dubai Hospital, Al Mamzar Beach и Deira City Centre, Canadian Specialist Hospital, The Elite English School и Al Ghurair Centre — 5-10 минут. Добраться до круизного терминала, La Mer Beach, мечети Jumeirah, Jumeirah Beach, Dubai Frame, Downtown Dubai и Dubai Mall получится за 13-22 минуты. Дорога до Dubai International Airport составит 10 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Гольф-симулятор
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
