Amra by Citi Developers

Описание

Три изысканные башни на берегу Персидского залива в Умм-эль-Кайвайне. Wellness-комплекс Amra ориентирован на здоровый образ жизни, отдых и инвестиции. Он предлагает удобные сервисы для управления недвижимостью и все необходимые условия для комфортного проживания в уникальной природной среде. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с полной меблировкой, встроенной техникой, кухонными гарнитурами, гардеробными, системой «Умный дом». - При разработке архитектурной концепции особое внимание уделялось экологичному подходу в строительстве: солнечные панели на крыше, системы охлаждения с использованием морской воды, беговые дорожки, вырабатывающие энергию, LED-освещение, усиленная теплоизоляция, водосберегающая сантехника. - На территории комплекса высажены растения, устойчивые к засухе, чтобы поддерживать зеленый ландшафт круглый год. - Богатая инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, студии йоги и пилатеса, падел-корт, гольф-симулятор, детская и игровая комната, обеденные зоны и терраса для барбекю, spa-центр, сауна, бассейны, коворкинг, переговорные, библиотека, кинотеатр, рестораны, аптека, супермаркет органическое еды и др. Преимущества расположения Проект находится в районе с развитой сетью автодорог. В радиусе 7-10 минут расположены образовательные и медицинские учреждения, магазины, аптеки. За 10 минут можно выехать на крупное шоссе Al Ittihad Street. Дорога до торгового центра Mall of UAQ и национального парка Al Khor Mangrove займет 15 минут. Путь до Sharjah International Airport составит 40 минут.