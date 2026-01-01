ГлавнаяКаталог проектовAmra by Citi Developers

Amra by Citi Developers

76, Sheikh Ahmed Bin Rashid Al Mu'alla Road, Umm Al Quwain City, United Arab Emirates
Застройщик
Citi Developers
Площадь
от 46 м² до 272 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 187 883 $от 2 831 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
46
187 883
4 045
1 спальня
78
299 523
3 811
2 спальни
128
435 670
3 381
3 спальни
177
503 744
2 831
4 спальни
272
1 116 405
4 092
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Три изысканные башни на берегу Персидского залива в Умм-эль-Кайвайне. Wellness-комплекс Amra ориентирован на здоровый образ жизни, отдых и инвестиции. Он предлагает удобные сервисы для управления недвижимостью и все необходимые условия для комфортного проживания в уникальной природной среде. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с полной меблировкой, встроенной техникой, кухонными гарнитурами, гардеробными, системой «Умный дом». - При разработке архитектурной концепции особое внимание уделялось экологичному подходу в строительстве: солнечные панели на крыше, системы охлаждения с использованием морской воды, беговые дорожки, вырабатывающие энергию, LED-освещение, усиленная теплоизоляция, водосберегающая сантехника. - На территории комплекса высажены растения, устойчивые к засухе, чтобы поддерживать зеленый ландшафт круглый год. - Богатая инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, студии йоги и пилатеса, падел-корт, гольф-симулятор, детская и игровая комната, обеденные зоны и терраса для барбекю, spa-центр, сауна, бассейны, коворкинг, переговорные, библиотека, кинотеатр, рестораны, аптека, супермаркет органическое еды и др. Преимущества расположения Проект находится в районе с развитой сетью автодорог. В радиусе 7-10 минут расположены образовательные и медицинские учреждения, магазины, аптеки. За 10 минут можно выехать на крупное шоссе Al Ittihad Street. Дорога до торгового центра Mall of UAQ и национального парка Al Khor Mangrove займет 15 минут. Путь до Sharjah International Airport составит 40 минут.

Транспортная доступность

Море100 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт48 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Терраса
