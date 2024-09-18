Richmond District by Mira

Современная архитектура, вдохновленная арабской культурой. Richmond District — жилой комплекс в районе Al Furjan, в создании которого принимал участие знаменитый дизайнер Джон Ричмонд. Проект станет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между городской динамикой и курортной атмосферой в непосредственной близости от метро. Ключевые особенности — Все апартаменты полностью меблированы в оригинальном стиле Джона Ричмонда. В интерьере использованы цвета слоновой кости, топленого молока и лесного ореха, акценты сделаны с помощью терракотовых и янтарных оттенков. На стенах текстурная краска, полы выполнены из светлого дерева, золотая фурнитура и аксессуары дополняют декор. — На общем подиуме: три бассейна, водопады, спортивная площадка на открытом воздухе, тренажерный зал, студия йоги, корт для падел-тенниса, столы для настольного тенниса, кафе, рестораны и розничные магазины. — Резидентам доступен сервис уровня пятизвездочного отеля: консьерж, валет-парковка, клининг и обслуживание номеров. — Фасады корпусов оснащены регулируемыми машрабия-экранами из белого металла с кружевным геометрическим орнаментом. Панели открываются и закрываются, обеспечивая приватность без потери естественного освещения и снижая нагрев в летний период. Преимущества расположения Клубный дом находится в развитом комьюнити Al Furjan с прямым доступом к станции метро Discovery Gardens. Дорога до Bluewaters Island, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Montgomery Golf Driving Range, Eco Park, Dubai Miracle Garden и Dubai International Cricket Stadium займет 5–15 минут. Добраться до Gems Metropole School, Palm Jebel Ali, Dubai Hills Mall, Alserkal Avenue, Al Khail Gate Centre, Zabeel Palace, Downtown Dubai, Dubai Mall, Business Bay, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena и Dubai Opera можно за 20–30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 20 минутах пути.