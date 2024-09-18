Richmond District by Mira

Richmond District by Mira

195/5, 7 Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Mira Developments
Площадь
от 36 м² до 110 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 242 299 $от 5 123 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
242 299
6 584
1 спальня
66
408 369
6 113
2 спальни
110
563 549
5 123

Описание

Современная архитектура, вдохновленная арабской культурой. Richmond District — жилой комплекс в районе Al Furjan, в создании которого принимал участие знаменитый дизайнер Джон Ричмонд. Проект станет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между городской динамикой и курортной атмосферой в непосредственной близости от метро. Ключевые особенности — Все апартаменты полностью меблированы в оригинальном стиле Джона Ричмонда. В интерьере использованы цвета слоновой кости, топленого молока и лесного ореха, акценты сделаны с помощью терракотовых и янтарных оттенков. На стенах текстурная краска, полы выполнены из светлого дерева, золотая фурнитура и аксессуары дополняют декор. — На общем подиуме: три бассейна, водопады, спортивная площадка на открытом воздухе, тренажерный зал, студия йоги, корт для падел-тенниса, столы для настольного тенниса, кафе, рестораны и розничные магазины. — Резидентам доступен сервис уровня пятизвездочного отеля: консьерж, валет-парковка, клининг и обслуживание номеров. — Фасады корпусов оснащены регулируемыми машрабия-экранами из белого металла с кружевным геометрическим орнаментом. Панели открываются и закрываются, обеспечивая приватность без потери естественного освещения и снижая нагрев в летний период. Преимущества расположения Клубный дом находится в развитом комьюнити Al Furjan с прямым доступом к станции метро Discovery Gardens. Дорога до Bluewaters Island, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Montgomery Golf Driving Range, Eco Park, Dubai Miracle Garden и Dubai International Cricket Stadium займет 5–15 минут. Добраться до Gems Metropole School, Palm Jebel Ali, Dubai Hills Mall, Alserkal Avenue, Al Khail Gate Centre, Zabeel Palace, Downtown Dubai, Dubai Mall, Business Bay, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena и Dubai Opera можно за 20–30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 20 минутах пути.

Локация

Район Аль Фурджан (Al Furjan)

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр500 м
Метро100 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

