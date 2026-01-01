ГлавнаяКаталог проектовThe Hudson

The Hudson

13, Tulip Park, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Opal Crystal
Площадь
от 31 м² до 102 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 182 135 $от 3 817 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
80%
Налог при оформлении договора
5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 54
182 135 – 218 072
4 017 – 5 766
1 спальня
51 – 102
272 522 – 390 679
3 817 – 5 266

Описание

Уточненная гармония форм в сердце престижного района. The Hudson — инновационный проект, основные идеи которого — баланс, функциональность и высокое качество. Жилой комплекс создан для комфортной повседневной жизни и приватного отдыха в окружении природы. Ключевые особенности — Эклектичный дизайн апартаментов, в котором гармонично сочетаются стиль лофт, натуральная древесина и винтажные акценты. — Встроенный кухонный остров с каменной отделкой, мебель на заказ и техника Bosch. — Частные террасы огорожены, что создает индивидуальное пространство для релаксации и работы. — На территории клубного дома: открытый бассейн, детская площадка, спортивные корты, двухуровневое лобби для гостей и современный тренажерный зал. — Многоуровневый паркинг с зарядными станциями для электромобилей. — Разрешено проживание с домашними питомцами. Преимущества расположения Апарт-комплекс расположен в тихом семейном комьюнити, в шаговой доступности: клиники, школы, супермаркеты, рестораны и кафе. Дорога до Circle Mall, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Polo & Equestrian Club, Golf Course, Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 10-20 минут. Добраться до Dubai Mall, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Opera и Coca-Cola Arena можно за 25-30 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути на транспорте.

Локация

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность

Общественный транспорт230 м
Школа1 км
Магазин190 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
