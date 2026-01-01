Уточненная гармония форм в сердце престижного района. The Hudson — инновационный проект, основные идеи которого — баланс, функциональность и высокое качество. Жилой комплекс создан для комфортной повседневной жизни и приватного отдыха в окружении природы. Ключевые особенности — Эклектичный дизайн апартаментов, в котором гармонично сочетаются стиль лофт, натуральная древесина и винтажные акценты. — Встроенный кухонный остров с каменной отделкой, мебель на заказ и техника Bosch. — Частные террасы огорожены, что создает индивидуальное пространство для релаксации и работы. — На территории клубного дома: открытый бассейн, детская площадка, спортивные корты, двухуровневое лобби для гостей и современный тренажерный зал. — Многоуровневый паркинг с зарядными станциями для электромобилей. — Разрешено проживание с домашними питомцами. Преимущества расположения Апарт-комплекс расположен в тихом семейном комьюнити, в шаговой доступности: клиники, школы, супермаркеты, рестораны и кафе. Дорога до Circle Mall, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Polo & Equestrian Club, Golf Course, Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 10-20 минут. Добраться до Dubai Mall, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Opera и Coca-Cola Arena можно за 25-30 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути на транспорте.