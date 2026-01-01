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Radiant Terrace

Pixel Tower 5, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Radiant Real Estate
Площадь
от 49 м² до 352 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 247 515 $от 4 103 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть
Кол-во машиномест755

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
49 – 54
247 515 – 275 562
5 027 – 5 070
1 спальня
85 – 97
381 484 – 446 834
4 459 – 4 572
2 спальни
126 – 162
557 386 – 736 283
4 399 – 4 544
3 спальни
335 – 352
1 375 902 – 1 447 787
4 103 – 4 104
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Высотная башня с каскадными террасами Radiant Terrace располагается в районе Shams Realm на острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект объединяет благоустроенные жилые и рекреационные пространства, коммерческие помещения и клинику. Ключевые особенности – Апартаменты передаются с готовой отделкой в нейтральной природной палитре, оборудованными кухнями со встроенной бытовой техникой. Из панорамных окон и с просторных балконов открываются виды на канал и город, а некоторые планировки с тремя спальнями дополнены частными бассейнами. – Инфраструктура общего пользования включает открытый бассейн, тренажерный зал, сауну, джакузи, детскую площадку, кинотеатр под открытым небом, многофункциональный спортивный корт, зоны для йоги и зумбы и общественную кулинарную студию. – На нижних подиумных уровнях башни предусмотрены десять торговых помещений и клиника. Паркинг рассчитан на 755 автомобилей Преимущества расположения Reem Central Park находится примерно в 3 минутах езды, а Sorbonne University Abu Dhabi и Repton School – в 5 минутах. До Galleria Mall, Reem Mall и центра Абу-Даби можно добраться приблизительно за 10 минут. Поездка до Saadiyat Island займет около 16 минут, до международного аэропорта Zayed – примерно 25 минут.

Локация

На карте
Pixel Tower 5, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд (Al Reem Island)

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Море400 м
Школа750 м
Магазин750 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
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