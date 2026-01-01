Описание

Высотная башня с каскадными террасами Radiant Terrace располагается в районе Shams Realm на острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект объединяет благоустроенные жилые и рекреационные пространства, коммерческие помещения и клинику. Ключевые особенности – Апартаменты передаются с готовой отделкой в нейтральной природной палитре, оборудованными кухнями со встроенной бытовой техникой. Из панорамных окон и с просторных балконов открываются виды на канал и город, а некоторые планировки с тремя спальнями дополнены частными бассейнами. – Инфраструктура общего пользования включает открытый бассейн, тренажерный зал, сауну, джакузи, детскую площадку, кинотеатр под открытым небом, многофункциональный спортивный корт, зоны для йоги и зумбы и общественную кулинарную студию. – На нижних подиумных уровнях башни предусмотрены десять торговых помещений и клиника. Паркинг рассчитан на 755 автомобилей Преимущества расположения Reem Central Park находится примерно в 3 минутах езды, а Sorbonne University Abu Dhabi и Repton School – в 5 минутах. До Galleria Mall, Reem Mall и центра Абу-Даби можно добраться приблизительно за 10 минут. Поездка до Saadiyat Island займет около 16 минут, до международного аэропорта Zayed – примерно 25 минут.