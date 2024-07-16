Видеообзоры проектов
16.07.2024
Обзор Marina Views by Emaar
Премиальные апартаменты в изысканном дизайне и с высоким инвестиционным потенциалом!
17.05.2024
Обзор Binghatti Hills
Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park
07.05.2024
Обзор Marlin by Reportage
Апартаменты представляют собой настоящее произведение искусства и идеальное пространство для творчества и самовыражения.
18.04.2024
Обзор Orbis by Sobha Realty
Orbis — несколько башен, соединенных между собой, и создающих эксклюзивное комьюнити
05.02.2024
В самом сердце Dubai - уникальный 106-этажный проект | Franck Muller и London Gate
Обзор Franck Muller Aeternitas by London Gate
05.02.2024
Новый жилой комплекс с захватывающими видами на городской пейзаж Altitude de Grisogono
Обзор Altitude de Grisogono