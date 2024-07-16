Каталог
Видеообзоры проектов

16.07.2024

Обзор Marina Views by Emaar

Премиальные апартаменты в изысканном дизайне и с высоким инвестиционным потенциалом!

17.05.2024

Обзор Binghatti Hills

Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park

07.05.2024

Обзор Marlin by Reportage

Апартаменты представляют собой настоящее произведение искусства и идеальное пространство для творчества и самовыражения.

18.04.2024

Обзор Orbis by Sobha Realty

Orbis — несколько башен, соединенных между собой, и создающих эксклюзивное комьюнити

05.02.2024

В самом сердце Dubai - уникальный 106-этажный проект | Franck Muller и London Gate

Обзор Franck Muller Aeternitas by London Gate

05.02.2024

Новый жилой комплекс с захватывающими видами на городской пейзаж Altitude de Grisogono

Обзор Altitude de Grisogono

