Franck Muller Aeternitas by London Gate

Описание

В самом сердце Dubai Marina расположился уникальный 106-этажный проект, созданный совместно с Franck Muller и London Gate. Возвышаясь на 450 метров над уровнем земли, это чудо современной архитектуры является самой высокой жилой башней с часами в мире. Комплекс предоставляет жителям захватывающие виды и эксклюзивный образ жизни в одном из самых престижных районов Дубая. Ключевые особенности проекта - Дизайн, вдохновленный часовым брендом Franck Muller, придает архитектуре здания особую уникальность стиля и запоминающиеся отличительные черты. - Жилой небоскреб предлагает дизайнерские меблированные апартаменты с высококачественной техникой и современной отделкой премиального класса. - В проекте предусмотрены разнообразные пространства для отдыха, включая детские игровые площадки, зону барбекю, библиотеку, а также spa-центр с сауной и джакузи, кинотеатр и специальную комнату для игры на музыкальных инструментах. - Для активного времяпрепровождения комплекс оснащен бассейном, фитнес-центром, кортом для падел-тенниса, и йога-студией. - Предлагаются такие услуги, как консьерж-сервис, домашний шеф-повар, круглосуточный валет-паркинг и доступ в частный бизнес-центр. Инфраструктура района Dubai Marina представляет собой один из самых престижных районов Дубая. Это место подходит для людей, предпочитающих как пляжный отдых, так и активный городской образ жизни. Локация знаменита пляжем JBR Beach и променадом Dubai Marina Walk с широким спектром развлечений от ресторанов, кафе и баров до spa-центров и бутиков. Здесь расположен крупный торговый центр Dubai Marina Mall. В районе находятся школы Emirates International School Meadows, Icademy Middle East и Regent International Private School, что открывает возможности для получения качественного образования. Преимущества расположения Район обладает удобной транспортной доступностью благодаря близости к шоссе Al Sufouh Rd и Sheikh Zayed Rd. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет в среднем 30 минут. Добраться до Palm Jumeirah и Palm Jebel Ali можно за 10-15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall — 15-20 минут.