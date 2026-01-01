Каталог
Franck Muller Aeternitas by London Gate

Pentominium, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
London Gate Real Estate Development LLC
Площадь
от 252 м² до 253 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 2 641 252 $от 10 445 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность106
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания450 м
Типы лотовДуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
252 – 253
2 641 252 – 2 940 775
10 445 – 11 616

Описание

В самом сердце Dubai Marina расположился уникальный 106-этажный проект, созданный совместно с Franck Muller и London Gate. Возвышаясь на 450 метров над уровнем земли, это чудо современной архитектуры является самой высокой жилой башней с часами в мире. Комплекс предоставляет жителям захватывающие виды и эксклюзивный образ жизни в одном из самых престижных районов Дубая. Ключевые особенности проекта - Дизайн, вдохновленный часовым брендом Franck Muller, придает архитектуре здания особую уникальность стиля и запоминающиеся отличительные черты. - Жилой небоскреб предлагает дизайнерские меблированные апартаменты с высококачественной техникой и современной отделкой премиального класса. - В проекте предусмотрены разнообразные пространства для отдыха, включая детские игровые площадки, зону барбекю, библиотеку, а также spa-центр с сауной и джакузи, кинотеатр и специальную комнату для игры на музыкальных инструментах. - Для активного времяпрепровождения комплекс оснащен бассейном, фитнес-центром, кортом для падел-тенниса, и йога-студией. - Предлагаются такие услуги, как консьерж-сервис, домашний шеф-повар, круглосуточный валет-паркинг и доступ в частный бизнес-центр. Инфраструктура района Dubai Marina представляет собой один из самых престижных районов Дубая. Это место подходит для людей, предпочитающих как пляжный отдых, так и активный городской образ жизни. Локация знаменита пляжем JBR Beach и променадом Dubai Marina Walk с широким спектром развлечений от ресторанов, кафе и баров до spa-центров и бутиков. Здесь расположен крупный торговый центр Dubai Marina Mall. В районе находятся школы Emirates International School Meadows, Icademy Middle East и Regent International Private School, что открывает возможности для получения качественного образования. Преимущества расположения Район обладает удобной транспортной доступностью благодаря близости к шоссе Al Sufouh Rd и Sheikh Zayed Rd. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет в среднем 30 минут. Добраться до Palm Jumeirah и Palm Jebel Ali можно за 10-15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall — 15-20 минут.

Локация

На карте
Pentominium, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Море1 км
Школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр200 м
Метро1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Видеообзоры

