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WESTON by Wadan

Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 66 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 250 043 $от 2 874 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 90
250 043 – 311 470
3 448 – 3 758
2 спальни
108 – 179
375 191 – 517 261
2 874 – 3 459
3 спальни
148 – 191
459 387 – 579 232
3 029 – 3 091
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Weston – это современная жилая башня в районе Dubai Land Residence Complex с благоустроенным подиумом и рекреационным уровнем на крыше. Комплекс объединяет современные апартаменты, пространства для спорта и восстановления, семейную инфраструктуру и оборудованные зоны для удаленной работы. Ключевые особенности – В отделке апартаментов сочетаются светлые древесные поверхности, каменные фактуры, керамогранит и декоративные металлические элементы. Некоторые резиденции дополнены гардеробными, отдельными кабинетами, гостевыми санузлами и комнатами для персонала. – Жителям будут доступны бассейны для взрослых и детей, тренажерный зал, сауна, ледяная купель, джакузи, площадки для йоги и пилатеса, беговая дорожка, мини-гольф, настольный теннис и скалодром. – Для работы и отдыха предусмотрены коворкинг, лаунж, читальная зона и индивидуальные звукоизолированные офисные кабины. Цифровые сервисы комплекса будут доступны через приложение Wadan с AI-консьержем. Преимущества расположения Школы, клиники и будущая станция метро Blue Line находятся примерно в 5 минутах езды. До Dubai Academic City и Global Village можно добраться приблизительно за 10 минут, до Dubai Outlet Mall и Downtown Dubai – примерно за 15-20 минут. Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет 25 минут.

Локация

На карте
Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Школа6 км
Магазин500 м
Медицинский центр8 км
Метро4 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса
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