WESTON by Wadan

Описание

Weston – это современная жилая башня в районе Dubai Land Residence Complex с благоустроенным подиумом и рекреационным уровнем на крыше. Комплекс объединяет современные апартаменты, пространства для спорта и восстановления, семейную инфраструктуру и оборудованные зоны для удаленной работы. Ключевые особенности – В отделке апартаментов сочетаются светлые древесные поверхности, каменные фактуры, керамогранит и декоративные металлические элементы. Некоторые резиденции дополнены гардеробными, отдельными кабинетами, гостевыми санузлами и комнатами для персонала. – Жителям будут доступны бассейны для взрослых и детей, тренажерный зал, сауна, ледяная купель, джакузи, площадки для йоги и пилатеса, беговая дорожка, мини-гольф, настольный теннис и скалодром. – Для работы и отдыха предусмотрены коворкинг, лаунж, читальная зона и индивидуальные звукоизолированные офисные кабины. Цифровые сервисы комплекса будут доступны через приложение Wadan с AI-консьержем. Преимущества расположения Школы, клиники и будущая станция метро Blue Line находятся примерно в 5 минутах езды. До Dubai Academic City и Global Village можно добраться приблизительно за 10 минут, до Dubai Outlet Mall и Downtown Dubai – примерно за 15-20 минут. Дорога до международного аэропорта Дубая (DXB) займет 25 минут.