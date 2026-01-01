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Arancia Yards 2 by Beyond

6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 69 м² до 157 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 326 753 $от 4 688 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69
326 753
4 688
2 спальни
102
599 047
5 862
3 спальни
157
925 800
5 863
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс Arancia Yards 2 by Beyond расположен в районе City of Arabia в Дубае и входит в состав озелененного мастер плана The Yards. Проект объединяет четыре малоэтажных корпуса, средиземноморскую архитектуру и пространства для отдыха, спорта и общения. Ключевые особенности – Резиденции передаются с чистовой отделкой, готовыми санузлами, встроенной кухней, столешницами под камень и европейской бытовой техникой либо ее эквивалентом. Высота потолков составляет 3,1 метра и достигает 4 метров в отдельных квартирах первого этажа. – Здания объединены озелененными внутренними дворами, прогулочными маршрутами и центральной зеленой осью. – Резидентам доступны бассейн лагунного типа, бассейн для отдыха с отдельной дорожкой для плавания, общественные сады, тренажерные залы, SPA, детский клуб, спортивная площадка, пространства для йоги, коворкинг, гостиная и кинозал. Преимущества расположения До IMG Worlds of Adventure можно добраться ориентировочно за 3–5 минут. Дорога до Global Village, Silicon Central Mall и Dubai Miracle Garden займет примерно 15 минут. Downtown Dubai находится в 20 минутах езды, Mall of the Emirates и международный аэропорт Дубая – приблизительно в 25 минутах.

Локация

На карте
6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин150 м
Медицинский центр12 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
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