Описание

Современный жилой комплекс Arancia Yards 2 by Beyond расположен в районе City of Arabia в Дубае и входит в состав озелененного мастер плана The Yards. Проект объединяет четыре малоэтажных корпуса, средиземноморскую архитектуру и пространства для отдыха, спорта и общения. Ключевые особенности – Резиденции передаются с чистовой отделкой, готовыми санузлами, встроенной кухней, столешницами под камень и европейской бытовой техникой либо ее эквивалентом. Высота потолков составляет 3,1 метра и достигает 4 метров в отдельных квартирах первого этажа. – Здания объединены озелененными внутренними дворами, прогулочными маршрутами и центральной зеленой осью. – Резидентам доступны бассейн лагунного типа, бассейн для отдыха с отдельной дорожкой для плавания, общественные сады, тренажерные залы, SPA, детский клуб, спортивная площадка, пространства для йоги, коворкинг, гостиная и кинозал. Преимущества расположения До IMG Worlds of Adventure можно добраться ориентировочно за 3–5 минут. Дорога до Global Village, Silicon Central Mall и Dubai Miracle Garden займет примерно 15 минут. Downtown Dubai находится в 20 минутах езды, Mall of the Emirates и международный аэропорт Дубая – приблизительно в 25 минутах.