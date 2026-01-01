Arancia Yards 2 by Beyond
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О проекте
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Описание
Современный жилой комплекс Arancia Yards 2 by Beyond расположен в районе City of Arabia в Дубае и входит в состав озелененного мастер плана The Yards. Проект объединяет четыре малоэтажных корпуса, средиземноморскую архитектуру и пространства для отдыха, спорта и общения. Ключевые особенности – Резиденции передаются с чистовой отделкой, готовыми санузлами, встроенной кухней, столешницами под камень и европейской бытовой техникой либо ее эквивалентом. Высота потолков составляет 3,1 метра и достигает 4 метров в отдельных квартирах первого этажа. – Здания объединены озелененными внутренними дворами, прогулочными маршрутами и центральной зеленой осью. – Резидентам доступны бассейн лагунного типа, бассейн для отдыха с отдельной дорожкой для плавания, общественные сады, тренажерные залы, SPA, детский клуб, спортивная площадка, пространства для йоги, коворкинг, гостиная и кинозал. Преимущества расположения До IMG Worlds of Adventure можно добраться ориентировочно за 3–5 минут. Дорога до Global Village, Silicon Central Mall и Dubai Miracle Garden займет примерно 15 минут. Downtown Dubai находится в 20 минутах езды, Mall of the Emirates и международный аэропорт Дубая – приблизительно в 25 минутах.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Крытый бассейн
- Джакузи
- Spa-центр
- Бассейн
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Коворкинг
- Сад
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Открытый балкон
- Терраса