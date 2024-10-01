Raw Disctrict by Imtiaz

Описание

Философия городской жизни в динамично развивающемся центре нового Дубая. RAW — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса с современной архитектурой и урбанистическим дизайном. Концепция проекта базируется на принципах постоянного обмена идеями и движении новой искренности, что формирует абсолютно уникальное сообщество единомышленников. Ключевые особенности — Внешний вид фасада отражает дух инновационного рабочего клуба и гармонично дополняет окружающий ландшафт. — Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой в стиле лофт, где акцент сделан на практичности и умных системах хранения. Просторные балконы и панорамное остекление обеспечивают обилие естественного света, а качественная акустическая проработка гарантирует приватность. — Масштабная инфраструктура предусматривает бассейны для взрослых и детей, фитнес-центр, парк для тренировок на открытом воздухе, холодные ванны, площадку для йоги, кинозал, библиотеку, студию для подкастов и творческую лабораторию с 3D-печатью. — Резиденты получат доступ к профессиональному управлению объектом, закрытому комьюнити творцов, коворкингу и капсулам для сна с эффектом нулевой гравитации. Преимущества расположения Клубный дом находится в престижном комьюнити Jebel Ali рядом со станцией метро Life Pharmacy. Дорога до Expo City Dubai, Aiko Hypermarket, Adirondack Studios Middle East, Grand Hypermarket Jebel Ali, Ibn Battuta Mall, The Gardens, Specialty Hospital Dubai Investments Park займет 10-15 минут. Добраться до Jebel Ali Beach, Marketx, City Centre Me'aisem, Dubai International Cricket Stadium, The Els Club, Golf Course, Dubai Polo & Equestrian Club, Burj Khalifa и Downtown Dubai можно за 20-30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.