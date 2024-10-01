Raw Disctrict by Imtiaz

Raw Disctrict by Imtiaz

1, The Galleriea 4 Street, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 35 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 176 690 $от 4 101 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
176 690
5 005
1 спальня
56
242 166
4 273
2 спальни
97
405 380
4 140
3 спальни
130
533 338
4 101

Описание

Философия городской жизни в динамично развивающемся центре нового Дубая. RAW — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса с современной архитектурой и урбанистическим дизайном. Концепция проекта базируется на принципах постоянного обмена идеями и движении новой искренности, что формирует абсолютно уникальное сообщество единомышленников. Ключевые особенности — Внешний вид фасада отражает дух инновационного рабочего клуба и гармонично дополняет окружающий ландшафт. — Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой в стиле лофт, где акцент сделан на практичности и умных системах хранения. Просторные балконы и панорамное остекление обеспечивают обилие естественного света, а качественная акустическая проработка гарантирует приватность. — Масштабная инфраструктура предусматривает бассейны для взрослых и детей, фитнес-центр, парк для тренировок на открытом воздухе, холодные ванны, площадку для йоги, кинозал, библиотеку, студию для подкастов и творческую лабораторию с 3D-печатью. — Резиденты получат доступ к профессиональному управлению объектом, закрытому комьюнити творцов, коворкингу и капсулам для сна с эффектом нулевой гравитации. Преимущества расположения Клубный дом находится в престижном комьюнити Jebel Ali рядом со станцией метро Life Pharmacy. Дорога до Expo City Dubai, Aiko Hypermarket, Adirondack Studios Middle East, Grand Hypermarket Jebel Ali, Ibn Battuta Mall, The Gardens, Specialty Hospital Dubai Investments Park займет 10-15 минут. Добраться до Jebel Ali Beach, Marketx, City Centre Me'aisem, Dubai International Cricket Stadium, The Els Club, Golf Course, Dubai Polo & Equestrian Club, Burj Khalifa и Downtown Dubai можно за 20-30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.

Локация

1, The Galleriea 4 Street, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али (Jebel Ali)

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Школа1 км
Магазин1 км
Метро140 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Imtiaz Developments

Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.
