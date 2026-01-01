One Canal by AHS

Описание

Бутик-комплекс в престижном районе мегаполиса. One Canal — 24 резиденции премиального класса в камерном формате. Проект объединяет выразительную архитектуру от Killa Design, гостиничный сервис мирового уровня и приватность. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров от Hirsch Bedner Associates с опциональной меблировкой Fendi Casa. Высота потолков достигает 9 метров, просторные террасы дополнены приватными бассейнами и частными лифтами в отдельных апартаментах. — Для жителей доступны тренажерный зал, студия йоги, spa- и wellness-этаж с процедурными кабинетами, хаммамом, ледяной комнатой и зонами релаксации, кинотеатр, бассейны, ресторан японской кухни, сигарный лаунж и выход к Dubai Canal для яхтинга и водных прогулок. — Круглосуточный консьерж-сервис и персональное приложение, шофер, валет-парковка и услуги шеф-повара. — Для владельцев открывается доступ к уникальному клубу Lujo с флотом воздушных судов, роскошными мероприятиями и гастрономическими заведениями по всему миру. Преимущества расположения Жилая башня находится у Dubai Water Canal рядом с Safa Park с прямым выездом на Sheikh Zayed Road. Дорога до Mall of the Emirates, DIFC, Dubai World Trade Centre, La Perle, Dubai Waterfall и Business Bay займет 5–10 минут. Путь до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa, Burj Park, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Sunset Mall, Kite Beach, Al Khail Mall и Alserkal Avenue продлится 15–20 минут. Dubai International Airport расположен в 12 минутах на транспорте.