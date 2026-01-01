Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовOne Canal by AHS

One Canal by AHS

18, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
AHS Properties
Площадь
от 464 м² до 464 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 8 849 555 $от 19 040 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
45%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков9 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
464
8 849 555
19 040
Брошюра проекта

Описание

Бутик-комплекс в престижном районе мегаполиса. One Canal — 24 резиденции премиального класса в камерном формате. Проект объединяет выразительную архитектуру от Killa Design, гостиничный сервис мирового уровня и приватность. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров от Hirsch Bedner Associates с опциональной меблировкой Fendi Casa. Высота потолков достигает 9 метров, просторные террасы дополнены приватными бассейнами и частными лифтами в отдельных апартаментах. — Для жителей доступны тренажерный зал, студия йоги, spa- и wellness-этаж с процедурными кабинетами, хаммамом, ледяной комнатой и зонами релаксации, кинотеатр, бассейны, ресторан японской кухни, сигарный лаунж и выход к Dubai Canal для яхтинга и водных прогулок. — Круглосуточный консьерж-сервис и персональное приложение, шофер, валет-парковка и услуги шеф-повара. — Для владельцев открывается доступ к уникальному клубу Lujo с флотом воздушных судов, роскошными мероприятиями и гастрономическими заведениями по всему миру. Преимущества расположения Жилая башня находится у Dubai Water Canal рядом с Safa Park с прямым выездом на Sheikh Zayed Road. Дорога до Mall of the Emirates, DIFC, Dubai World Trade Centre, La Perle, Dubai Waterfall и Business Bay займет 5–10 минут. Путь до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa, Burj Park, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Sunset Mall, Kite Beach, Al Khail Mall и Alserkal Avenue продлится 15–20 минут. Dubai International Airport расположен в 12 минутах на транспорте.

Локация

На карте
18, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море2 км
Школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная
Каталог