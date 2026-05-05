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ГлавнаяБлогКалендарь событийБаза знаний Housebook. Юридические особенности сделок на зарубежных рынках
от 01.10.2026 07:00 до 01.10.2026 09:50
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База знаний Housebook. Юридические особенности сделок на зарубежных рынках

База знаний Housebook. Юридические особенности сделок на зарубежных рынках

База знаний Housebook — 1 октября

1 октября пройдёт новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Первый блок будет посвящён новой модели привлечения клиентов — «Новая фабрика лидов». После него состоятся четыре страновых вебинара на общую тему «Юридические особенности сделки».

Участники смогут познакомиться с новым подходом Housebook к лидогенерации, а затем последовательно разобрать особенности проведения сделок на четырёх зарубежных рынках.

﻿Программа

10:00–10:30 — Урок Housebook: «Новая фабрика лидов»

GEO, ИИ-контент и реферальные сети вместо зависимости от рекламных площадок

Разберём новый подход к привлечению клиентов и формированию потока лидов с использованием GEO, ИИ-контента и реферальных сетей.

10:35–11:05 — ОАЭ

Тема: Юридические особенности сделки

Разбор ключевых юридических особенностей покупки и оформления недвижимости в ОАЭ.

11:10–11:40 — Таиланд

Тема: Юридические особенности сделки

Разбор основных юридических вопросов, которые необходимо учитывать при проведении сделок с недвижимостью в Таиланде.

11:45–12:15 — Индонезия / Бали

Тема: Юридические особенности сделки

Разбор юридической специфики сделок с недвижимостью в Индонезии и на Бали.

12:20–12:50 — Грузия

Тема: Юридические особенности сделки

Разбор юридических особенностей оформления и проведения сделок с недвижимостью в Грузии.

Тайминг

Общее время: 10:00–12:50 МСК

  • урок Housebook — 30 минут;
  • ОАЭ — 30 минут;
  • Таиланд — 30 минут;
  • Индонезия / Бали — 30 минут;
  • Грузия — 30 минут;
  • между блоками — по 5 минут.

Для кого

  • агентов по недвижимости;
  • брокеров;
  • специалистов по зарубежной недвижимости;
  • партнёров Housebook;
  • специалистов, которые работают с международными рынками;
  • тех, кому важно понимать юридические особенности сделок в разных странах.

Что получат участники

  • знакомство с новой моделью лидогенерации Housebook;
  • понимание возможностей GEO, ИИ-контента и реферальных сетей;
  • системное представление о юридических особенностях сделок в четырёх странах;
  • информацию, которую можно использовать при работе с клиентами;
  • возможность сравнить подходы к оформлению недвижимости на разных зарубежных рынках.

Почему стоит участвовать

Эфир объединяет два практических направления: привлечение клиентов и юридические особенности международных сделок.

Участники узнают о новом подходе к лидогенерации и за один день получат базовое понимание специфики сделок в ОАЭ, Таиланде, Индонезии / Бали и Грузии.



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