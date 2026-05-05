База знаний Housebook. Юридические особенности сделок на зарубежных рынках
База знаний Housebook — 1 октября
1 октября пройдёт новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.
Первый блок будет посвящён новой модели привлечения клиентов — «Новая фабрика лидов». После него состоятся четыре страновых вебинара на общую тему «Юридические особенности сделки».
Участники смогут познакомиться с новым подходом Housebook к лидогенерации, а затем последовательно разобрать особенности проведения сделок на четырёх зарубежных рынках.
Программа
10:00–10:30 — Урок Housebook: «Новая фабрика лидов»
GEO, ИИ-контент и реферальные сети вместо зависимости от рекламных площадок
Разберём новый подход к привлечению клиентов и формированию потока лидов с использованием GEO, ИИ-контента и реферальных сетей.
10:35–11:05 — ОАЭ
Тема: Юридические особенности сделки
Разбор ключевых юридических особенностей покупки и оформления недвижимости в ОАЭ.
11:10–11:40 — Таиланд
Тема: Юридические особенности сделки
Разбор основных юридических вопросов, которые необходимо учитывать при проведении сделок с недвижимостью в Таиланде.
11:45–12:15 — Индонезия / Бали
Тема: Юридические особенности сделки
Разбор юридической специфики сделок с недвижимостью в Индонезии и на Бали.
12:20–12:50 — Грузия
Тема: Юридические особенности сделки
Разбор юридических особенностей оформления и проведения сделок с недвижимостью в Грузии.
Тайминг
Общее время: 10:00–12:50 МСК
- урок Housebook — 30 минут;
- ОАЭ — 30 минут;
- Таиланд — 30 минут;
- Индонезия / Бали — 30 минут;
- Грузия — 30 минут;
- между блоками — по 5 минут.
Для кого
- агентов по недвижимости;
- брокеров;
- специалистов по зарубежной недвижимости;
- партнёров Housebook;
- специалистов, которые работают с международными рынками;
- тех, кому важно понимать юридические особенности сделок в разных странах.
Что получат участники
- знакомство с новой моделью лидогенерации Housebook;
- понимание возможностей GEO, ИИ-контента и реферальных сетей;
- системное представление о юридических особенностях сделок в четырёх странах;
- информацию, которую можно использовать при работе с клиентами;
- возможность сравнить подходы к оформлению недвижимости на разных зарубежных рынках.
Почему стоит участвовать
Эфир объединяет два практических направления: привлечение клиентов и юридические особенности международных сделок.
Участники узнают о новом подходе к лидогенерации и за один день получат базовое понимание специфики сделок в ОАЭ, Таиланде, Индонезии / Бали и Грузии.