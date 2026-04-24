Вторая неделя базы знаний Housebook: рынок и особенности ОАЭ, Таиланда, Бали и Грузии

Вторая неделя базы знаний Housebook

17 сентября состоится вторая неделя базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Тема страновых вебинаров — «Рынок и особенности страны».

Программа начнётся с 30-минутного блока, посвящённого Housebook 2.0. После него пройдут четыре отдельных вебинара по зарубежным рынкам недвижимости: ОАЭ, Таиланду, Индонезии / Бали и Грузии.

Каждому направлению посвящён отдельный 30-минутный блок, а между эфирами предусмотрены перерывы по 5 минут.

Программа — 17 сентября

10:00–10:30 — Презентация Housebook 2.0

Обзор новой версии платформы Housebook и её возможностей для агентов по зарубежной недвижимости.

10:35–11:05 — ОАЭ

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

рынок недвижимости ОАЭ;

основные локации;

типы объектов;

бюджеты покупателей;

основные запросы клиентов.





11:10–11:40 — Таиланд

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

особенности рынка недвижимости;

популярные направления;

основные форматы недвижимости;

бюджеты покупателей;

ключевые сценарии покупки





11:45–12:15 — Индонезия / Бали

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

рынок недвижимости Бали;

основные локации;

типы объектов;

профиль покупателей;

особенности направления.





12:20–12:50 — Грузия

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

рынок недвижимости Грузии;

ключевые города и локации;

основные форматы объектов;

бюджеты;

основные запросы клиентов.

Тайминг

Общее время: 10:00–12:50 МСК

Housebook 2.0: 30 минут

Каждая страна: 30 минут

Перерывы: 5 минут между блоками

Для кого

агентов по недвижимости;

брокеров;

специалистов по зарубежной недвижимости;

партнёров Housebook;

специалистов, работающих с международными рынками;





Что получат участники

обзор возможностей Housebook 2.0;

актуальное представление о четырёх зарубежных направлениях;

понимание ключевых локаций и форматов недвижимости;

информацию о бюджетах и типичных запросах покупателей;

базовое понимание специфики каждого рынка;

знания, которые можно использовать в работе с клиентами.

Почему стоит участвовать

В рамках одного эфира участники смогут сравнить сразу четыре международных рынка недвижимости и получить структурированную информацию по каждому направлению.

Формат коротких 30-минутных блоков позволяет быстро разобраться в основных характеристиках рынка, локациях, объектах, бюджетах и запросах покупателей, а полученную информацию использовать в дальнейшей работе с клиентами.







