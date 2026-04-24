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ГлавнаяБлогКалендарь событийВторая неделя базы знаний Housebook: рынок и особенности ОАЭ, Таиланда, Бали и Грузии
от 17.09.2026 07:00 до 17.09.2026 10:00
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Вторая неделя базы знаний Housebook: рынок и особенности ОАЭ, Таиланда, Бали и Грузии

Вторая неделя базы знаний Housebook: рынок и особенности ОАЭ, Таиланда, Бали и Грузии

Вторая неделя базы знаний Housebook

17 сентября состоится вторая неделя базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Тема страновых вебинаров — «Рынок и особенности страны».

Программа начнётся с 30-минутного блока, посвящённого Housebook 2.0. После него пройдут четыре отдельных вебинара по зарубежным рынкам недвижимости: ОАЭ, Таиланду, Индонезии / Бали и Грузии.

Каждому направлению посвящён отдельный 30-минутный блок, а между эфирами предусмотрены перерывы по 5 минут.

Программа — 17 сентября

10:00–10:30 — Презентация Housebook 2.0

Обзор новой версии платформы Housebook и её возможностей для агентов по зарубежной недвижимости.

10:35–11:05 — ОАЭ

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

  • рынок недвижимости ОАЭ;
  • основные локации;
  • типы объектов;
  • бюджеты покупателей;
  • основные запросы клиентов.


11:10–11:40 — Таиланд

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

  • особенности рынка недвижимости;
  • популярные направления;
  • основные форматы недвижимости;
  • бюджеты покупателей;
  • ключевые сценарии покупки


11:45–12:15 — Индонезия / Бали

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

  • рынок недвижимости Бали;
  • основные локации;
  • типы объектов;
  • профиль покупателей;
  • особенности направления.


12:20–12:50 — Грузия

Тема: Рынок и особенности страны

Разберём:

  • рынок недвижимости Грузии;
  • ключевые города и локации;
  • основные форматы объектов;
  • бюджеты;
  • основные запросы клиентов.

Тайминг

Общее время: 10:00–12:50 МСК

Housebook 2.0: 30 минут

Каждая страна: 30 минут

Перерывы: 5 минут между блоками

Для кого

  • агентов по недвижимости;
  • брокеров;
  • специалистов по зарубежной недвижимости;
  • партнёров Housebook;
  • специалистов, работающих с международными рынками;


Что получат участники
  • обзор возможностей Housebook 2.0;
  • актуальное представление о четырёх зарубежных направлениях;
  • понимание ключевых локаций и форматов недвижимости;
  • информацию о бюджетах и типичных запросах покупателей;
  • базовое понимание специфики каждого рынка;
  • знания, которые можно использовать в работе с клиентами.

Почему стоит участвовать

В рамках одного эфира участники смогут сравнить сразу четыре международных рынка недвижимости и получить структурированную информацию по каждому направлению.

Формат коротких 30-минутных блоков позволяет быстро разобраться в основных характеристиках рынка, локациях, объектах, бюджетах и запросах покупателей, а полученную информацию использовать в дальнейшей работе с клиентами.



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