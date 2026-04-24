Вторая неделя базы знаний Housebook: рынок и особенности ОАЭ, Таиланда, Бали и Грузии
Вторая неделя базы знаний Housebook
17 сентября состоится вторая неделя базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.
Тема страновых вебинаров — «Рынок и особенности страны».
Программа начнётся с 30-минутного блока, посвящённого Housebook 2.0. После него пройдут четыре отдельных вебинара по зарубежным рынкам недвижимости: ОАЭ, Таиланду, Индонезии / Бали и Грузии.
Каждому направлению посвящён отдельный 30-минутный блок, а между эфирами предусмотрены перерывы по 5 минут.
Программа — 17 сентября
10:00–10:30 — Презентация Housebook 2.0
Обзор новой версии платформы Housebook и её возможностей для агентов по зарубежной недвижимости.
10:35–11:05 — ОАЭ
Тема: Рынок и особенности страны
Разберём:
- рынок недвижимости ОАЭ;
- основные локации;
- типы объектов;
- бюджеты покупателей;
- основные запросы клиентов.
11:10–11:40 — Таиланд
Тема: Рынок и особенности страны
Разберём:
- особенности рынка недвижимости;
- популярные направления;
- основные форматы недвижимости;
- бюджеты покупателей;
- ключевые сценарии покупки
11:45–12:15 — Индонезия / Бали
Тема: Рынок и особенности страны
Разберём:
- рынок недвижимости Бали;
- основные локации;
- типы объектов;
- профиль покупателей;
- особенности направления.
12:20–12:50 — Грузия
Тема: Рынок и особенности страны
Разберём:
- рынок недвижимости Грузии;
- ключевые города и локации;
- основные форматы объектов;
- бюджеты;
- основные запросы клиентов.
Тайминг
Общее время: 10:00–12:50 МСК
Housebook 2.0: 30 минут
Каждая страна: 30 минут
Перерывы: 5 минут между блоками
Для кого
- агентов по недвижимости;
- брокеров;
- специалистов по зарубежной недвижимости;
- партнёров Housebook;
- специалистов, работающих с международными рынками;
Что получат участники
- обзор возможностей Housebook 2.0;
- актуальное представление о четырёх зарубежных направлениях;
- понимание ключевых локаций и форматов недвижимости;
- информацию о бюджетах и типичных запросах покупателей;
- базовое понимание специфики каждого рынка;
- знания, которые можно использовать в работе с клиентами.
Почему стоит участвовать
В рамках одного эфира участники смогут сравнить сразу четыре международных рынка недвижимости и получить структурированную информацию по каждому направлению.
Формат коротких 30-минутных блоков позволяет быстро разобраться в основных характеристиках рынка, локациях, объектах, бюджетах и запросах покупателей, а полученную информацию использовать в дальнейшей работе с клиентами.