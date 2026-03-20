База знаний HouseBook по зарубежной недвижимости: регулярные эфиры для агентов

С 10 сентября HouseBook запускает базу знаний по зарубежной недвижимости для агентов, брокеров и других специалистов рынка.

Каждую неделю будут проходить бесплатные онлайн-эфиры. Сначала команда HouseBook проведёт короткий практический урок, после чего вместе с локальными партнёрами будут разбираться отдельные зарубежные рынки. В дальнейшем база знаний будет дополняться новыми эфирами и материалами, которые можно использовать в работе с клиентами.









Программа первого эфира — 10 сентября





10:00–10:20 — Как работает платформа HouseBook

Практический разбор возможностей платформы и принципов работы с ней.

10:25–11:05 — Северный Кипр

Разбор рынка Северного Кипра вместе с локальными партнёрами.

11:10–11:50 — Панама

Разбор рынка недвижимости Панамы.

11:55–12:35 — Азербайджан

Разбор рынка недвижимости Азербайджана.

12:40–13:20 — Турция

Разбор рынка недвижимости Турции.

Какие темы будут дальше:

В следующих эфирах планируется разбирать юридические особенности сделок с зарубежной недвижимостью, финансовые вопросы, легализацию, инвестиционные стратегии, специфику отдельных международных рынков и другие практические темы, необходимые агентам при работе с клиентами.

Для кого:

База знаний рассчитана на агентов по недвижимости, брокеров, специалистов по зарубежной недвижимости, партнёров HouseBook и тех, кто хочет системно разбираться в международных рынках и применять эти знания в работе с клиентами.

Почему стоит участвовать:

Участие бесплатное. Одна регистрация открывает доступ к регулярным эфирам и дальнейшим обновлениям базы знаний HouseBook.

Участники смогут получать практическую информацию от команды HouseBook и локальных партнёров, лучше разбираться в особенностях зарубежных рынков и использовать полученные знания в работе с клиентами.











