Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году

Клиенты не приходят стабильно? Возможно, проблема не в рекламе, а в самой системе привлечения.

В 2026 году брокеру недостаточно просто получать охваты, вести социальные сети или запускать рекламу. Важно понимать, откуда приходят заявки, какие каналы действительно работают и как превратить маркетинг в управляемый и прогнозируемый поток клиентов.

26 сентября на онлайн-вебинаре вместе с экспертами Housebook разберём, как выстроить систему лидогенерации, которая работает не от случая к случаю, а помогает регулярно получать новые обращения.

Спикеры:

Ксения Дурсенева - Маркетолог Housebook, эксперт по лидогенерации и рекламе ВКонтакте

более 5 лет в маркетинге;

более 100 рекламных проектов.

Виолетта Гришина - Директор по маркетингу Housebook, стратегический PropTech-маркетолог, профессор MBA

более 15 лет в маркетинге и продажах.

Что будем обсуждать:

где брокеру искать клиентов в 2026 году;

какие рекламные каналы использовать;

как выбирать подходящие каналы привлечения;

как выстроить систему лидогенерации под свою нишу;

почему одни каналы дают реальные заявки, а другие только охваты;

как сделать поток обращений более прогнозируемым;

как связать маркетинг и продажи;

как снизить потери лидов на пути от заявки до сделки.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет понять, почему даже при хороших охватах и рекламных запусках поток клиентов может оставаться нестабильным.

Участники разберутся, как оценивать каналы привлечения, выстраивать лидогенерацию под свою нишу и превращать маркетинг из набора отдельных активностей в единую систему продаж.











