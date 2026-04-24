Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году
Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году
Клиенты не приходят стабильно? Возможно, проблема не в рекламе, а в самой системе привлечения.
В 2026 году брокеру недостаточно просто получать охваты, вести социальные сети или запускать рекламу. Важно понимать, откуда приходят заявки, какие каналы действительно работают и как превратить маркетинг в управляемый и прогнозируемый поток клиентов.
26 сентября на онлайн-вебинаре вместе с экспертами Housebook разберём, как выстроить систему лидогенерации, которая работает не от случая к случаю, а помогает регулярно получать новые обращения.
Спикеры:
Ксения Дурсенева - Маркетолог Housebook, эксперт по лидогенерации и рекламе ВКонтакте
- более 5 лет в маркетинге;
- более 100 рекламных проектов.
Виолетта Гришина - Директор по маркетингу Housebook, стратегический PropTech-маркетолог, профессор MBA
- более 15 лет в маркетинге и продажах.
Что будем обсуждать:
- где брокеру искать клиентов в 2026 году;
- какие рекламные каналы использовать;
- как выбирать подходящие каналы привлечения;
- как выстроить систему лидогенерации под свою нишу;
- почему одни каналы дают реальные заявки, а другие только охваты;
- как сделать поток обращений более прогнозируемым;
- как связать маркетинг и продажи;
- как снизить потери лидов на пути от заявки до сделки.
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет понять, почему даже при хороших охватах и рекламных запусках поток клиентов может оставаться нестабильным.
Участники разберутся, как оценивать каналы привлечения, выстраивать лидогенерацию под свою нишу и превращать маркетинг из набора отдельных активностей в единую систему продаж.