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ГлавнаяБлогКалендарь событийКак брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году
от 26.09.2026 07:00 до 26.09.2026 08:00
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Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году

Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году

Как брокеру выстроить стабильную систему лидогенерации в 2026 году

Клиенты не приходят стабильно? Возможно, проблема не в рекламе, а в самой системе привлечения.

В 2026 году брокеру недостаточно просто получать охваты, вести социальные сети или запускать рекламу. Важно понимать, откуда приходят заявки, какие каналы действительно работают и как превратить маркетинг в управляемый и прогнозируемый поток клиентов.

26 сентября на онлайн-вебинаре вместе с экспертами Housebook разберём, как выстроить систему лидогенерации, которая работает не от случая к случаю, а помогает регулярно получать новые обращения.

Спикеры:

Ксения Дурсенева - Маркетолог Housebook, эксперт по лидогенерации и рекламе ВКонтакте

  • более 5 лет в маркетинге;
  • более 100 рекламных проектов.

Виолетта Гришина - Директор по маркетингу Housebook, стратегический PropTech-маркетолог, профессор MBA

  • более 15 лет в маркетинге и продажах.

Что будем обсуждать:

  • где брокеру искать клиентов в 2026 году;
  • какие рекламные каналы использовать;
  • как выбирать подходящие каналы привлечения;
  • как выстроить систему лидогенерации под свою нишу;
  • почему одни каналы дают реальные заявки, а другие только охваты;
  • как сделать поток обращений более прогнозируемым;
  • как связать маркетинг и продажи;
  • как снизить потери лидов на пути от заявки до сделки.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет понять, почему даже при хороших охватах и рекламных запусках поток клиентов может оставаться нестабильным.

Участники разберутся, как оценивать каналы привлечения, выстраивать лидогенерацию под свою нишу и превращать маркетинг из набора отдельных активностей в единую систему продаж.




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